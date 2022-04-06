В Бухаресте автомобиль протаранил ворота посольства России. Водитель поджег себя

По имеющимся данным, водитель на большой скорости врезался в ворота, преодолев ограждения, установленные в последние недели на фоне протестов, вызванных российским вторжением в Украину.

Собеседники телеканала утверждают, что водитель действовал преднамеренно. По их словам, он направился прямо к главным воротам и врезался в них. После этого охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул охраннику в ответ и, как утверждается, поджег себя. Ранее Digi24 приводил версию, что автомобиль загорелся после столкновения.