Утром 6 апреля легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Бухаресте, сообщает «Медуза» со ссылкой на телеканал Digi24.
В Бухаресте автомобиль протаранил ворота посольства России. Водитель поджег себя
По имеющимся данным, водитель на большой скорости врезался в ворота, преодолев ограждения, установленные в последние недели на фоне протестов, вызванных российским вторжением в Украину.
Собеседники телеканала утверждают, что водитель действовал преднамеренно. По их словам, он направился прямо к главным воротам и врезался в них. После этого охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул охраннику в ответ и, как утверждается, поджег себя. Ранее Digi24 приводил версию, что автомобиль загорелся после столкновения.
В прокуратуре заявили, что автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение посольства. В ведомстве подтвердили, что водитель погиб. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei la București. Autoturismul a luat foc.— Marius Daniel (@MariusD78953735) April 6, 2022
Circulația rutieră este blocată pe artera care a avut loc accidentul, la fața locului sunt prezente multe echipaje de la brigada antitero, dar și polițiști și jandarmi. pic.twitter.com/UtBYViTQvw