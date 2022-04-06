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В Бухаресте автомобиль протаранил ворота посольства России. Водитель поджег себя

rus.postimees.ee
В Бухаресте автомобиль протаранил ворота посольства России. Водитель поджег себя
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В Бухаресте автомобиль протаранил ворота посольства России.
В Бухаресте автомобиль протаранил ворота посольства России. Фото: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea

Утром 6 апреля легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Бухаресте, сообщает «Медуза» со ссылкой на телеканал Digi24.

По имеющимся данным, водитель на большой скорости врезался в ворота, преодолев ограждения, установленные в последние недели на фоне протестов, вызванных российским вторжением в Украину.

Собеседники телеканала утверждают, что водитель действовал преднамеренно. По их словам, он направился прямо к главным воротам и врезался в них. После этого охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул охраннику в ответ и, как утверждается, поджег себя. Ранее Digi24 приводил версию, что автомобиль загорелся после столкновения.

В прокуратуре заявили, что автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение посольства. В ведомстве подтвердили, что водитель погиб. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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