Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев футбольных клубов

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не входит в число самых богатых владельцев футбольных клубов по версии Forbes. Из-за санкций, наложенных на Абрамовича за связи с Путиным и РФ, его капитал с 24 февраля уменьшился с 15 миллиардов долларов до 6,9 млрд, пишет Sport.ua.