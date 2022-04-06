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Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев футбольных клубов

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Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев футбольных клубов
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Роман Абрамович.
Роман Абрамович. Фото: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Владелец «Челси» Роман Абрамович больше не входит в число самых богатых владельцев футбольных клубов по версии Forbes. Из-за санкций, наложенных на Абрамовича за связи с Путиным и РФ, его капитал с 24 февраля уменьшился с 15 миллиардов долларов до 6,9 млрд, пишет Sport.ua.

По версии Forbes, Абрамович опустился с 12 на 17 место среди самых богатых олигархов РФ, в общей сложности он занимает 351-е место в списке.

Ранее сообщалось, что из-за того, что все активы Абрамовича заморожены, он не может платить зарплату своему персоналу.

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