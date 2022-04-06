Не стоит называть всех предателями

«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит.

У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», – сказала Навка.

Ранее Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы могут массово начать менять гражданство, если Международный союз конькобежцев (ISU) сохранит отстранение российских спортсменов от международных соревнований на длительный срок.