Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможных переходах спортсменов в другие сборные, сообщает RBC.
Не стоит называть всех предателями
Не стоит называть всех предателями
«Насчет спортсменов, меняющих гражданство, могу сказать, что не стоит так резко реагировать на их поступки и грести всех под одну гребенку. Всех подряд огульно называть предателями не стоит.
У каждого есть своя жизнь, своя история и свои на то причины. У всех есть право на свой выбор», – сказала Навка.
Ранее Татьяна Тарасова допустила, что российские фигуристы могут массово начать менять гражданство, если Международный союз конькобежцев (ISU) сохранит отстранение российских спортсменов от международных соревнований на длительный срок.
Напомним, что ISU 1 марта отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине.