В фокусе Дня полезных дел «Сделаем!» - безопасность водоемов вблизи домов

По словам предводителя Дня полезных дел «Сделаем!» Тармо Тюйра, в отличие от двух предыдущих лет пандемии коронавируса, в этом году толоки вновь можно организовать в их традиционном формате – масштабно, при большом скоплении людей. «Коронавирус не прервал традицию проведения толок, и этой весной мы приглашаем к активному участию все семьи, дружеские и рабочие коллективы, общины и наших новых соотечественников из Украины, т.к. сотрудничество и единство в тревожные времена являются лучшим способом укрепить чувство безопасности», - сказал Тюйр. Он добавил, что фокус-темы для толок этого года хорошо подходят для бескорыстного труда и укрепления чувства локтя.

Команда Дня полезных дел «Сделаем!» в сотрудничестве со Спасательным департаментом побуждает этой весной обратить внимание на безопасность находящихся вблизи домов больших и малых водоемов. По словам эксперта отдела по профилактической работе Спасательного департамента Микко Виркала, серьезность проблемы подтверждает печальная статистика. «В прошлом году в Эстонии утонуло наибольшее за последнее время количество человек – 60. Из-за падений и скользкой почвы утонули 19 человек, из которых семь человек погибли рядом со своим домом, - пояснил Виркала. – В первую очередь нужно сделать безопасными места с водой для полива, неблагоустроенные прибрежные дорожки, сломанные или отсутствующие крышки люков, прогнившие настилы и мостики, скользкие и крутые берега и береговые дорожки без ограждений, которые при совпадении нескольких неприятных факторов ежегодно уносят несколько человеческих жизней». Чтобы задать толокам по водной безопасности нужный темп, организаторы толок смогут заказать подарочную карту строительного магазина. Подробнее читайте на www.teemeara.ee.

Как и в предыдущие годы, в День полезных дел «Сделаем!» каждый может организовать свою толоку и пригласить всех желающих к ней присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в своем родном крае или месте, в котором он живет, объединив усилия с единомышленниками за практической работой. В этом году продолжится работа в поддержку природного разнообразия и видового богатства в виде создания или расширения цветников с отечественными луговыми растениями, строительства скворечников и домиков для летучих мышей, зоны для компостирования и т.п. Желающие разбить цветник из луговых цветов получат от организаторов увесистую пачку семян отечественных растений.