Польша требует исключить Россию из МОК и международных спортивных федераций

"Несколько недель назад мы имели совместное совещание 37 министров спорта почти всех европейских стран, которое имело целью максимально ограничить возможность участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Сегодня я считаю, что нам нужно идти дальше.

Мы выступаем за исключение россиян, до завершения мирного процесса, а следовательно, и компенсации для Украины, из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом.

Не секрет, что Российская Федерация в последние годы проводит очень агрессивную дипломатическую политику, которая, по сути, заключается в покупке мест в советах ключевых спортивных федераций. За их кандидатом всегда шел один из мощных спонсоров с российским капиталом. Поэтому исключение российского капитала из мирового спорта должно произойти сейчас.

После того, что произошло в Буче, голос Польши должен быть понятен каждому в Европе. В мировом спорте нет места для преступников", – заявил Бортничук.

При этом, дополняет Sportbox, министр заявил, что отдельным спортсменам из России не нужно запрещать выступать на международном уровне.

"Нужно отделять вопрос представителей РФ и россиян, выступающих, например, в футбольной премьер-лиге. Это сложнее регулировать. Мы тут ограничимся рекомендациями. Моя позиция, как и позиция министров из Великобритании, США, Австралии такова, что иногда эти авторитеты из мира спорта выступают, не представляя РФ. Их выступление может быть поставлено в зависимость от их ясной позиции в контексте происходящего на Украине. Это может иметь больше положительных последствий, чем полное исключение всех россиян из возможности заниматься спортом", — сказал политик.