Начиная со вчерашнего дня тартуцы могут покупать продукты во всех восьми тартуских магазинах Rimi значительно дешевле. А именно, торговая сеть Rimi начала сотрудничать с приложением люксембургского стартапа Food4All, который помогает найти все товары со скидкой, у которых срок годности скоро истечет.
Спаси еду: жители Тарту смогут купить продукты вдвое дешевле
«Хотя может показаться, что эта проблема не столь важна в Эстонии, но, к сожалению, пищевые отходы оказывают разрушительное воздействие на наше общество и окружающую среду. Как в мире, так и в Эстонии количество пищевых отходов растет, и это необходимо изменить. С приложением Food4All вы можете в режиме реального времени видеть, у каких продуктов в Rimi заканчивается срок годности. Мы начнем эту практику в магазинах в Тарту, чтобы посмотреть, как клиенты воспримут данное решение», — говорит руководитель отдела ответственного бизнеса Rimi Катрин Батс.
10 миллиардов человек в мире могут быть накормлены излишками продуктов питания. Это означает, что экономия продовольствия играет решающую роль в посредничестве между окружающей средой, изменением климата и, что самое важное, голодом. При этом в мире выбрасывается 30% произведенных продуктов питания.
«У нас есть проблема, и это дорого обходится как кошельку, так и планете», — говорит Илана Девилльерс, создатель цифрового решения Food4All. Будучи студентом, она сделала печальное наблюдение, что часто бывает трудно питаться правильно и здорово при ограниченном бюджете. В это же время движение дампстер-дайвинга получило широкое распространение, а товары в торговых сетях портились и выбрасывались.
«Но почему бы не объединить потребителей и розничных продавцов, чтобы привлечь внимание к продуктам, которые сегодня еще свежие, но могут испортиться, если их не купят? С приложением Food4All можно сэкономить деньги, сохранить окружающую среду и сделать еду доступной для всех», — говорит он.
Приложение Food4All дает покупателям возможность открыть для себя качественные и свежие продукты. В приложении есть также советы по сокращению отходов и правильному питанию.
Чтобы найти выгодные предложения Rimi, загрузите и попробуйте приложение Food4All (вы найдете приложение под названием F4A — Reduce Food Waste).