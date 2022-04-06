Спаси еду: жители Тарту смогут купить продукты вдвое дешевле

«Хотя может показаться, что эта проблема не столь важна в Эстонии, но, к сожалению, пищевые отходы оказывают разрушительное воздействие на наше общество и окружающую среду. Как в мире, так и в Эстонии количество пищевых отходов растет, и это необходимо изменить. С приложением Food4All вы можете в режиме реального времени видеть, у каких продуктов в Rimi заканчивается срок годности. Мы начнем эту практику в магазинах в Тарту, чтобы посмотреть, как клиенты воспримут данное решение», — говорит руководитель отдела ответственного бизнеса Rimi Катрин Батс.

10 миллиардов человек в мире могут быть накормлены излишками продуктов питания. Это означает, что экономия продовольствия играет решающую роль в посредничестве между окружающей средой, изменением климата и, что самое важное, голодом. При этом в мире выбрасывается 30% произведенных продуктов питания.

«У нас есть проблема, и это дорого обходится как кошельку, так и планете», — говорит Илана Девилльерс, создатель цифрового решения Food4All. Будучи студентом, она сделала печальное наблюдение, что часто бывает трудно питаться правильно и здорово при ограниченном бюджете. В это же время движение дампстер-дайвинга получило широкое распространение, а товары в торговых сетях портились и выбрасывались.

«Но почему бы не объединить потребителей и розничных продавцов, чтобы привлечь внимание к продуктам, которые сегодня еще свежие, но могут испортиться, если их не купят? С приложением Food4All можно сэкономить деньги, сохранить окружающую среду и сделать еду доступной для всех», — говорит он.

Приложение Food4All дает покупателям возможность открыть для себя качественные и свежие продукты. В приложении есть также советы по сокращению отходов и правильному питанию.