Открытое обращение девяти профессиональных объединений: линнамяэскую плотину необходимо сохранить!

«Мы убеждены, что Линнамяэская ГЭС, ее плотина и водохранилище представляют собой неотъемлемые составляющие ценного культурного ландшафта, которому снос плотины нанесет непоправимый ущерб. Департамент окружающей среды не может решать судьбу плотины в одиночку, это можно сделать только вместе», — подчеркивается в обращении.

Авторы обращения протестуют против оценки объектов Natura 2000, проведенной Департаментом окружающей среды, за которой в феврале последовало общественное обсуждение. Документы, подготовленные Департаментом окружающей среды, категорически исключают продолжение эксплуатации Линнамяэской гидроэлектростанции и подчеркивают намерение частично или полностью снести плотину. Союзы и объединения, занимающиеся архитектурой, строительством, охраной наследия и водным хозяйством, с этим не согласны.

«Мы просим Департамент окружающей среды и правительство Республики считаться с приоритетом нашего государства — сохранять нашу культуру — и выполнять взятые на себя национальные и международные обязательства перед страной по защите культурного наследия, — говорится в обращении. — Несомненно, в эти обязанности входит сохранение комплекса Линнамяэ как водного сооружения, памятника и объекта охраны наследия, так и целостного историко-культурного ландшафта».

По мнению профессиональных и творческих союзов, в случае с комплексом Линнамяэ соблюдены все условия для того, чтобы установления отступления от Natura, которое может быть сделано решением правительства республики.

«Мы считаем, что комплекс Линнамяэ представляет такой первостепенный общественный интерес, и в этом случае применяется отступление от сети Natura 2000. Для этого должно хватить оценки Департамента охраны памятников, представляющего национальный общественный интерес, который явно против сноса плотины», — отмечают заявители.

Большой общественный интерес к Линнамяэ подчеркивают все подписавшие его экспертные и общественные организации, занимающиеся вопросами культурного наследия, архитектуры и гидротехнических сооружений. В защиту плотины выступили также местные жители и представители волости Йыэляхтме.

Открытое обращение к правительству Эстонской Республики, Министерству культуры и Министерству окружающей среды подписали экспертные организации и свободные объединения, занимающиеся эстонским культурным наследием и архитектурой: Эстонский комитет ICOMOS, Эстонский союз архитекторов, Эстонский союз инженеров-строителей, Эстонский союз водных инженеров, MTÜ Eesti Veskivaramu, Эстонское общество защиты памятников, Эстонский союз бетона, Эстонский архитектурный музей и Эстонский водный союз.

Natura 2000

Natura 2000 - европейская сеть охраняемых участков (состоит из природных и орнитологических зон), цель которой обеспечить охрану редких или находящихся под угрозой исчезновения птиц, животных и растений, а также мест их обитания и произрастания.

Зоны Natura 2000 были выбраны к моменту вступления Эстонии в Европейский союз в 2004 году. Как член Европейского союза, Эстония должна обеспечить сохранность природных ценностей в зонах Natura 2000.

Эстонская сеть Natura 2000 состоит из 66 орнитологических зон и 542 природных зон. Поскольку орнитологические и природные зоны в Эстонии по большей части совпадают, общая площадь сети Natura 2000 в Эстонии составляет 14 836 кв. км.

Источник: kaitsealad.ee