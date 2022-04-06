Лилия Палинкаш пела в операх, опереттах и мюзиклах, а в последнее время работала учителем музыки, теперь зарабатывает на жизнь уборщицей в отеле Dzingel в Таллинне, получая немногим более трех евро в час. «Я сбежала без денег, а надо зарабатывать, чтобы покупать что-то ребенку», — говорит Лилия в программе Эло Мытус-Лепик «Otse Eloga» («Откровенно с Эло»).
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ВИДЕО ⟩ Украинская певица целыми днями натирает полы в коридорах эстонской гостиницы
Украинская певица целыми днями натирает полы в коридорах эстонской гостиницы
«Работаем с семи утра до 23 часов. У нас есть перерывы, но мы работаем по девять часов каждый день», — говорит она.
Однако она признается, что есть и небольшая проблема — поскольку Украина не такая цифровая страна, как Эстония, она не знает, подписан ли у нее трудовой договор или нет…