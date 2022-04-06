ВИДЕО ⟩ Украинская певица целыми днями натирает полы в коридорах эстонской гостиницы

«Работаем с семи утра до 23 часов. У нас есть перерывы, но мы работаем по девять часов каждый день», — говорит она.

Однако она признается, что есть и небольшая проблема — поскольку Украина не такая цифровая страна, как Эстония, она не знает, подписан ли у нее трудовой договор или нет…