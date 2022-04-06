Эстония пожертвовала Украине на гуманитарную помощь более 12 миллионов евро

Министерство иностранных дел Эстонии пожертвовало Украине более миллиона евро в качестве гуманитарной помощи, а украинский штаб гуманитарной помощи получил более 60 запросов о помощи в сферах продовольственной помощи, здравоохранения и временного жилья. Штаб гуманитарной помощи в основном координирует крупномасштабные поставки помощи государственных учреждений и предприятий и при необходимости организует для них транспорт.

Как отметила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, в гуманитарной помощи из-за войны с Россией в Украине нуждаются более 12 миллионов человек, а гуманитарная катастрофа, к сожалению, усугубляется. «За пять недель количество нуждающихся в гуманитарной помощи выросло почти так же, как за десять лет в Сирии, где сегодня более 13 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, —заявила Лийметс. - Российские атаки целенаправленно убивают и ранят невинных людей. Жители, вынужденные покинуть свои дома, остаются без крова, воды, еды и прочего крайне необходимого для жизни. Понятно, что гуманитарные потребности людей, более месяца страдающих от ужасов войны, растут и останутся таковыми еще долгое время. Именно поэтому наш штаб по оказанию гуманитарной помощи усердно работает над тем, чтобы необходимая помощь дошла до народа Украины».

Как сказала Лийметс, народ Эстонии, государственный и частный секторы оказали огромную поддержку украинскому государству и народу - в общей сложности на гуманитарную помощь было пожертвовано более 12 млн евро. Доля МИД превышает миллион евро. Больше месяца украинский штаб гуманитарной помощи помогал госучреждениями., предприятиям и неправительственным организациям координировать отправку крупных партий помощи на запросы Украины о продовольствии, временном жилье и медицинской помощи.

Например, МИД совместно с Продуктовым банком отправило в Украину детское питание, овсяные хлопья, мясные консервы, супы и иные полуфабрикаты. Большая часть продовольственной помощи направляется непосредственно в Украину, где ее принимает Украинский продовольственный банк. Готовятся еще четыре партии продовольственной помощи во Львов и Чернигов.

В сотрудничестве с Chemi-Pharm и Государственным центром оборонных инвестиций МИД направило во Львовскую областную больницу необходимые дезинфицирующие средства для рук, поверхностей и оборудования как для больниц, так и для обычных людей. Более 13 000 литров дезинфицирующего средства суммарно стоили 35 000 евро. Для скорой помощи в Украине готовятся несколько партий доставки различных медицинских средств.

МИД направило в Украину более 5000 одеял, подушек и матрасов для временных убежищ. Ведется сборка различного ИТ-оборудования, МИД откликается и на просьбу о помощи Министерства образования Украины.

При необходимости штаб также помогал с транспортом, чтобы обеспечить доставку грузов помощи в Украину или, если это невозможно, на соответствующие польские промежуточные склады. Для ознакомления с гуманитарной ситуацией в Польше делегация МИД и спасательного департамента посетила Варшаву и поговорила с польскими властями об их работе по оказанию помощи украинскому народу и военным беженцам.