Население, публичный и частный секторы Эстонии пожертвовали украинскому государству на гуманитарную помощь более 12 миллионов евро.
Эстония пожертвовала Украине на гуманитарную помощь более 12 миллионов евро
Министерство иностранных дел Эстонии пожертвовало Украине более миллиона евро в качестве гуманитарной помощи, а украинский штаб гуманитарной помощи получил более 60 запросов о помощи в сферах продовольственной помощи, здравоохранения и временного жилья. Штаб гуманитарной помощи в основном координирует крупномасштабные поставки помощи государственных учреждений и предприятий и при необходимости организует для них транспорт.
Как отметила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, в гуманитарной помощи из-за войны с Россией в Украине нуждаются более 12 миллионов человек, а гуманитарная катастрофа, к сожалению, усугубляется. «За пять недель количество нуждающихся в гуманитарной помощи выросло почти так же, как за десять лет в Сирии, где сегодня более 13 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, —заявила Лийметс. - Российские атаки целенаправленно убивают и ранят невинных людей. Жители, вынужденные покинуть свои дома, остаются без крова, воды, еды и прочего крайне необходимого для жизни. Понятно, что гуманитарные потребности людей, более месяца страдающих от ужасов войны, растут и останутся таковыми еще долгое время. Именно поэтому наш штаб по оказанию гуманитарной помощи усердно работает над тем, чтобы необходимая помощь дошла до народа Украины».
Как сказала Лийметс, народ Эстонии, государственный и частный секторы оказали огромную поддержку украинскому государству и народу - в общей сложности на гуманитарную помощь было пожертвовано более 12 млн евро. Доля МИД превышает миллион евро. Больше месяца украинский штаб гуманитарной помощи помогал госучреждениями., предприятиям и неправительственным организациям координировать отправку крупных партий помощи на запросы Украины о продовольствии, временном жилье и медицинской помощи.
Например, МИД совместно с Продуктовым банком отправило в Украину детское питание, овсяные хлопья, мясные консервы, супы и иные полуфабрикаты. Большая часть продовольственной помощи направляется непосредственно в Украину, где ее принимает Украинский продовольственный банк. Готовятся еще четыре партии продовольственной помощи во Львов и Чернигов.
В сотрудничестве с Chemi-Pharm и Государственным центром оборонных инвестиций МИД направило во Львовскую областную больницу необходимые дезинфицирующие средства для рук, поверхностей и оборудования как для больниц, так и для обычных людей. Более 13 000 литров дезинфицирующего средства суммарно стоили 35 000 евро. Для скорой помощи в Украине готовятся несколько партий доставки различных медицинских средств.
МИД направило в Украину более 5000 одеял, подушек и матрасов для временных убежищ. Ведется сборка различного ИТ-оборудования, МИД откликается и на просьбу о помощи Министерства образования Украины.
При необходимости штаб также помогал с транспортом, чтобы обеспечить доставку грузов помощи в Украину или, если это невозможно, на соответствующие польские промежуточные склады. Для ознакомления с гуманитарной ситуацией в Польше делегация МИД и спасательного департамента посетила Варшаву и поговорила с польскими властями об их работе по оказанию помощи украинскому народу и военным беженцам.
О деятельности Украинского штаба гуманитарной помощи можно прочитать на сайте Министерства иностранных дел, где публикуется регулярно обновляемый обзор эстонской гуманитарной помощи Украине.