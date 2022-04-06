В помощь военным беженцам из Украины, ищущим постоянное жилье, открыт портал недвижимости

Предложения можно поместить на веб-страницу портала по адресу www.kinnisvara24.ee/ukraini/abi.

Представитель группы социальной защиты объединенного штаба чрезвычайной ситуации Эвелин Каазик пояснила, что необходимость данного портала появилась в связи с тем, что несколько недель активно велся поиск решений, чтобы как можно быстрее и безопаснее помочь людям, которые находятся на временном расселении.

«Мы очень благодарны компании Kinnisvara 24, которая быстро подхватила идею и предложила помощь в открытии данной среды для поиска жилья. Многие жители Эстонии открыли свое сердце и двери своего дома военным беженцам из Украины, и тысячи предложений о недвижимости поступили и в организацию Pagulasabi (Помощь беженцам), и в Департамент социального страхования», — сказала она.

«До этого момента информация о возможном жилье передавалась по инициативе департамента и организации Pagulasabi в местах временного расселения и в офисе Pagulasabi. К этому моменту мы связались со всеми предлагающими помощь людьми, обратившись к ним с просьбой, что информацию о возможной помощи в вопросе жилья для военных беженцев они могут поместить на открытый для этого портал», отметила Каазик в пресс-релизе.

«Когда мы услышали, что государство находится в поиске партнера, который мог бы помочь в разработке единой среды для объединения информации о возможном жилье для военных беженцев, то сразу приняли решение, что нашим долгом является возможность внести свой вклад в помощь жителям Украины», — поделился исполнительный директор компании Kinnisvara 24 Урмас Уйбомяэ.

Примером для основания нового портала стала структура уже имеющегося веб-портала Kinnisvara24.ee. Это помогло оперативно создать новый портал. В процессе разработки данной системы были внесены необходимые изменения, чтобы поисковая система соответствовала сегодняшней чрезвычайной ситуации. Например, при помощи этого портала можно осуществить поиск по периоду проживания, числу людей и даже по наличию рабочих мест. Так как многие люди взяли с собой домашних питомцев, в данной среде имеется возможность и для внесения такого фильтра.

С помощью нового портала военные беженцы смогут сами искать подходящее для них жилье. «Таким образом мы сможем поддерживать их самостоятельность», — объяснила Каазик. Всем, кому необходима поддержка в поиске жилья, по-прежнему будут помогать представители Департамента социального страхования и организации Pagulasabi.