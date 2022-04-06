Коронавирус выявлен у 998 жителей Эстонии, четверо скончались

По состоянию на утро 6 апреля в больницах находится 299 пациентов с коронавирусом. Из них 117 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 71 человек, или 60,6% не были вакцинированы, а 46, или 39,4% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 2,8 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 48 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние десять дней ежедневно госпитализировали 13,3 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались четыре человека с коронавирусом: 63-летняя женщина, 67-летний мужчина и две 92-летние женщины.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 63 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 63 невакцинированных в день.