Водитель таллиннского автобуса не выпустил старушку на нужной остановке и накричал на нее

Пеэтер (имя изменено, но известно редакции) позвонил в редакцию «Kuuuurija» сразу, как только увидел, что водитель автобуса некрасиво ведет себя по отношению к пожилой женщине.

А именно, утром 24 марта, в десять часов, старушка направлялась на кладбище Рахумяэ. По словам Пеэтера, она нажала на кнопку остановки и подошла к двери автобуса. «Женщина стояла перед дверью, но автобус не остановился», — объяснил Пеэтер.

Пожилая женщина сразу же подошла к водителю автобуса, чтобы спросить, почему автобус не остановился - ведь ей трудно преодолевать большие расстояния в таком возрасте и вернуться со следующей остановки будет большой проблемой.

Однако вместо того, чтобы извиниться, водитель автобуса начал кричать на женщину. Тогда то и вмешался Пеэтер, который не мог спокойной наблюдать за происходящим. «Женщина не сделала ничего плохого, и этот водитель автобуса оскорблял ее и в основном на русском языке. Мне очень жаль, что произошла такая ситуация», — добавил он.

Помимо «Kuuuurija» Пеэтер позвонил в компанию Tallinna Linnatransport, где его попросили написать жалобу с описанием ситуации. «Я сам пенсионер и компьютером не пользуюсь, и сомневаюсь, что 80-летняя старушка умеет это делать», — немного растерян он отношением ведомства.

Вот почему Пеэтер попросил помощи «Kuuuurija».

Директор автобусной службы Таллиннского городского транспорта (TLT) Меэлис Тарту ответил о случившемся следующим образом: