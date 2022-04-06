С программой «Kuuuurija» связался пожилой мужчина, который, по его собственным словам, стал свидетелем грустной картины: водитель автобуса таллиннской городской линии безобразно вел себя с женщиной старше 80 лет.
Водитель таллиннского автобуса не выпустил старушку на нужной остановке и накричал на нее
Пеэтер (имя изменено, но известно редакции) позвонил в редакцию «Kuuuurija» сразу, как только увидел, что водитель автобуса некрасиво ведет себя по отношению к пожилой женщине.
А именно, утром 24 марта, в десять часов, старушка направлялась на кладбище Рахумяэ. По словам Пеэтера, она нажала на кнопку остановки и подошла к двери автобуса. «Женщина стояла перед дверью, но автобус не остановился», — объяснил Пеэтер.
Пожилая женщина сразу же подошла к водителю автобуса, чтобы спросить, почему автобус не остановился - ведь ей трудно преодолевать большие расстояния в таком возрасте и вернуться со следующей остановки будет большой проблемой.
Однако вместо того, чтобы извиниться, водитель автобуса начал кричать на женщину. Тогда то и вмешался Пеэтер, который не мог спокойной наблюдать за происходящим. «Женщина не сделала ничего плохого, и этот водитель автобуса оскорблял ее и в основном на русском языке. Мне очень жаль, что произошла такая ситуация», — добавил он.
Помимо «Kuuuurija» Пеэтер позвонил в компанию Tallinna Linnatransport, где его попросили написать жалобу с описанием ситуации. «Я сам пенсионер и компьютером не пользуюсь, и сомневаюсь, что 80-летняя старушка умеет это делать», — немного растерян он отношением ведомства.
Вот почему Пеэтер попросил помощи «Kuuuurija».
Директор автобусной службы Таллиннского городского транспорта (TLT) Меэлис Тарту ответил о случившемся следующим образом:
"Благодарим Вас за обращение. Мы проверили ваши утверждения. 24 марта в колл-центр TLT поступил соответствующий звонок, на который мы отреагировали. Мы поговорили об этом с водителем автобуса, который в тот день работал на маршруте. Водитель автобуса вел себя некорректно, за что получил выговор. Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения. Мы можем подтвердить, что удовлетворенность пассажиров, высокое качество обслуживания, безопасность и комфорт являются основными критериями, по которым работает TLT. Мы постоянно обучаем наших водителей, чтобы пассажиры получали лучший сервис. Поэтому каждый отзыв важен для нас".