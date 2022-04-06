Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC), ответственный за организацию Уимблдона, сделал заявление по ситуации с российскими и белорусскими теннисистами, которых могут не допустить на турнир, сообщает "Чемпионат".
Организаторы Уимблдона сделали заявление по возможному недопуску российских теннисистов
Организаторы Уимблдона сделали заявление по возможному недопуску российских теннисистов
Ранее сообщалось, что Уимблдон может отстранить вторую ракетку мира Даниила Медведева и других россиян даже без приказа минспорта Британии.
«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране. Мы продолжаем вести переговоры с правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса и международными руководящими органами тенниса», — отмечается в заявлении AELTC, текст которого приводит BBC.
Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.