Если в пятом пакете санкций против России и Белоруссии на уровне ЕС не будут согласованы ограничения на портовые и наземные перевозки, министры транспорта стран Балтии и Польши договорились подготовить предложения по региональным ограничениям, рассказала Майя Рена, советник министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса.
Польша и Балтия могут подготовить предложения по региональным ограничениям транспорта
Польша и Балтия могут подготовить предложения по региональным ограничениям транспорта
Во вторник 5 апреля Линкайтс провел встречу с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши, на которой обсуждались совместные действия стран в транспортном секторе в ответ на российскую агрессию на Украине.
Министры согласились, что пятый пакет санкций против России и Белоруссии, предложенный Еврокомиссией и включающий ограничения в отношении портов и наземного транспорта, следует рассматривать как шаг вперед, и выразили надежду, что страны ЕС смогут прийти к соглашению по этому вопросу на текущей неделе.
На встрече было решено также подготовить предложения по региональным ограничениям, если соглашение на уровне ЕС не будет достигнуто.
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