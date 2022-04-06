Польша и Балтия могут подготовить предложения по региональным ограничениям транспорта

Во вторник 5 апреля Линкайтс провел встречу с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши, на которой обсуждались совместные действия стран в транспортном секторе в ответ на российскую агрессию на Украине.

Министры согласились, что пятый пакет санкций против России и Белоруссии, предложенный Еврокомиссией и включающий ограничения в отношении портов и наземного транспорта, следует рассматривать как шаг вперед, и выразили надежду, что страны ЕС смогут прийти к соглашению по этому вопросу на текущей неделе.