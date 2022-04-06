В Буче каждый день находят новых жертв, убитых российскими военными

Вчера представители украинских властей сводили находящихся в Киеве иностранных журналистов на окраинную улицу и без того печально известного города Буча, где ждали вывоза шесть обугленных трупов. Некоторые из них обгорели настолько, что трудно было узнать в них человеческие тела.

Обгоревшие тела в Буче. Как утверждают украинские власти, российские военные убили этих людей либо во время оккупации города, либо непосредственно перед отступлением. Жуткую картину специально хотели показать представителям мировых СМИ. Фото: Ain Liiva

В присутствии журналистов украинские судмедэксперты сложили человеческие останки в черные мешки. В каждый мешок по человеку. По частям. Ни одного человека было невозможно вывезти целиком.

Глава полиции Киевской области Андрей Небетов сказал вчера, что страшная находка была обнаружена днем ранее. По его предварительным данным, речь идет о четырех женщинах и двух мужчинах. Одна из женщин может быть значительно младше остальных, вероятно, это несовершеннолетняя.

На тех трупах, что сохранились лучше, по словам Небетова, есть следы от пуль. Другие трупы обгорели так, что было невозможно сказать, есть ли на них пулевые отверстия. На месте находки человеческих тел, по словам Небетова, были найдены гильзы.

«По нашей предварительной оценке, российские солдаты расстреляли этих людей, а затем, чтобы скрыть следы своего преступления, подожгли», - сказал Небетов журналистам.

Тела погибших пытались уничтожить. Фото: Ain Liiva

Были ли эти люди убиты при отступлении российских войск из-под Киева на прошлой неделе, или еще раньше, глава полиции не смог пока уточнить. Буча, расположенная менее чем в десяти километрах на северо-запад от Киева, находилась под контролем российских войск в начале марта.

Немногочисленные местные жители, оставшиеся неподалеку от места убийства, рассказали журналистам, что они не видели, как убили этих людей, поскольку боялись выходить из дома все те недели, что российские солдаты контролировали город. «Полиция рассказала нам, что, очевидно, это была одна семья, которую так убили», - сказал местный житель Александр.

После ухода на днях российских войск из Бучи и находящихся неподалеку Ирпеня, Гостомеля и Бородянки были найдены десятки убитых мирных жителей Украины. По данным украинских СМИ, сейчас их уже более сотни. На многих трупах были обнаружены следы пыток. Убитые были найдены на улицах, в подвалах и наскоро выкопанных братских могилах.