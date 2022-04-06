Каждый день в пригородах Киева становится известно о новых чудовищных преступлениях, совершенных, как утверждают украинские власти, отступающими российскими войсками.
В Буче каждый день находят новых жертв, убитых российскими военными
Вчера представители украинских властей сводили находящихся в Киеве иностранных журналистов на окраинную улицу и без того печально известного города Буча, где ждали вывоза шесть обугленных трупов. Некоторые из них обгорели настолько, что трудно было узнать в них человеческие тела.
В присутствии журналистов украинские судмедэксперты сложили человеческие останки в черные мешки. В каждый мешок по человеку. По частям. Ни одного человека было невозможно вывезти целиком.
Глава полиции Киевской области Андрей Небетов сказал вчера, что страшная находка была обнаружена днем ранее. По его предварительным данным, речь идет о четырех женщинах и двух мужчинах. Одна из женщин может быть значительно младше остальных, вероятно, это несовершеннолетняя.
На тех трупах, что сохранились лучше, по словам Небетова, есть следы от пуль. Другие трупы обгорели так, что было невозможно сказать, есть ли на них пулевые отверстия. На месте находки человеческих тел, по словам Небетова, были найдены гильзы.
«По нашей предварительной оценке, российские солдаты расстреляли этих людей, а затем, чтобы скрыть следы своего преступления, подожгли», - сказал Небетов журналистам.
Были ли эти люди убиты при отступлении российских войск из-под Киева на прошлой неделе, или еще раньше, глава полиции не смог пока уточнить. Буча, расположенная менее чем в десяти километрах на северо-запад от Киева, находилась под контролем российских войск в начале марта.
Немногочисленные местные жители, оставшиеся неподалеку от места убийства, рассказали журналистам, что они не видели, как убили этих людей, поскольку боялись выходить из дома все те недели, что российские солдаты контролировали город. «Полиция рассказала нам, что, очевидно, это была одна семья, которую так убили», - сказал местный житель Александр.
После ухода на днях российских войск из Бучи и находящихся неподалеку Ирпеня, Гостомеля и Бородянки были найдены десятки убитых мирных жителей Украины. По данным украинских СМИ, сейчас их уже более сотни. На многих трупах были обнаружены следы пыток. Убитые были найдены на улицах, в подвалах и наскоро выкопанных братских могилах.
Посетившая вчера Бучу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала журналистам, что пока не может назвать точную цифру, сколько мирных жителей было убито российскими военными. Во всем киевском регионе официально числятся убитыми 117 мирных жителей, имена которых также известны. По всей Украине с начала войны было убито минимум 2000 мирных жителя, сказала Венедиктова.