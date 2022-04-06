Александр Усик: «После победы над Джошуа уже будем говорить о Фьюри»

«Мне нужно хорошенько потрудиться в лагере, чтобы показать то, на что я способен, и то, что я могу. После поединка с Энтони Джошуа мы будем уже говорить о Тайсоне Фьюри. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове война, мои знакомые, которые остались в Украине. Я максимально буду отключаться от этих мыслей, чтобы хорошенько подготовиться, в очередной раз прославить мою страну. А после этого мы уже будем разговаривать о каких-то других поединках», - сказал Усик.