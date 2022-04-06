Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сообщил, что не забывает о задаче провести бой с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, сообщает Sport.ua.
Александр Усик: «После победы над Джошуа уже будем говорить о Фьюри»
Александр Усик: «После победы над Джошуа уже будем говорить о Фьюри»
Усик будет думать об этом поединке только после победы над Энтони Джошуа.
«Мне нужно хорошенько потрудиться в лагере, чтобы показать то, на что я способен, и то, что я могу. После поединка с Энтони Джошуа мы будем уже говорить о Тайсоне Фьюри. Сейчас я хочу максимально сконцентрироваться на своей подготовке, потому что в моей голове война, мои знакомые, которые остались в Украине. Я максимально буду отключаться от этих мыслей, чтобы хорошенько подготовиться, в очередной раз прославить мою страну. А после этого мы уже будем разговаривать о каких-то других поединках», - сказал Усик.
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