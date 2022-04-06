Яна Тоом: мой мандат - про права человека, а не про его убийство

«Я молчала два дня не потому, что хотела пересидеть в сторонке. Просто есть вещи, которые очень трудно сформулировать, не скатываясь в истерику, а ее и так предостаточно. Теперь я готова сказать.

То, что мы видели в Буче, на самом деле не должно быть неожиданностью. Во всякой войне, такова уж ее логика, с высокой долей вероятности будет своя Буча, и своя Сребреница, и своя Сонгми. И вина за это всегда - всегда, - лежит на том, кто развязал войну.

Да, я по-прежнему пытаюсь разделять власть и народ, и буду, видимо, еще долго пытаться это сделать. Хотя комментарии людей, которые жестоко во мне обманулись (Да, некоторые верили, что найдут во мне сторонника «денацификации Украины» под гусеницами российских танков) несколько осложняют эту задачу. Но - буду пытаться.

Я даже пытаюсь влезть в шкуру тех, кто верит, что Зеленский просто достал из морга несколько сотен покойников и разложил их на дороге. В эпоху интернета, под прицелом спутников, не оставив при этом никаких следов. Я думаю, что этими людьми движет вера, простая, как апельсин - наши так не могут. Те, другие, они способны на все. Они нацисты, наркоманы, фашисты, насильники. А наши - наши все как Алеша Попович и Илья Муромец. Чистые, светлые, бескорыстные.

Когда, почему, надолго ли Россия Путина стала частью самосознания части эстонских русских, можно рассуждать долго. Сейчас важен сам факт - это произошло. И есть люди, для которых «денацификация Украины» - новый Бронзовый солдат. Та баррикада, на которую надо влезть, чтобы защитить себя.

Какая чудовищная подмена понятий. Солдат, отдавший жизнь за победу над нацизмом, и солдат, посланный убивать «украинских нацистов», а заодно - такова логика войны, - женщин, детей и стариков. Солдат, наводнивший Европу беженцами.

Ах да, восемь лет. Сколько еще нужно смертей, чтобы больше никогда на слышать этой мантры? Сколько еще Аллей Ангелов нужно тем, кто «держит кулачки» за российских денацификаторов?

Я очень хорошо отдаю себе отчет в политических (нет, в электоральных) последствиях своих слов. Но те, кто поддерживал меня на выборах, делали это во многом потому, что я не боюсь плыть против течения, так что удивляться нечему. Я по-прежнему не хожу на поводу - ни у власти, если она творит несправедливость, ни у потенциального избирателя, если он одобряет войну.