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Postimees в Брюсселе ⟩ В НАТО уверены в том, что российские войска повсюду действуют так же, как в Буче

Эвелин Калдоя
В НАТО уверены в том, что российские войска повсюду действуют так же, как в Буче
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Такая картина открылась в воскресенье в освобожденном от россиян городе Буча. Генеральный секретарь НАТО считает, что подобных картин нам предстоит увидеть еще много.
Такая картина открылась в воскресенье в освобожденном от россиян городе Буча. Генеральный секретарь НАТО считает, что подобных картин нам предстоит увидеть еще много. Фото: Sergei Supinski/AFP/Scanpix

Мы увидим еще больше примеров жестокости и военных преступлений в украинских регионах, которые сейчас еще находятся под контролем россиян, предупредил вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я боюсь, что когда украинские войска их возьмут (оккупированные территории), там найдут еще больше братских могил, жестокости и примеров военных преступлений», - приводит словам Столтенберга Postimees.

Того же мнения придерживается посол Эстонии при НАТО Юри Луйк: «Буча не очень большой населенный пункт. Все это лишь вершина айсберга. Совершенно ясно, что когда освободят другие оккупированные Россией территории, мы увидим такую же картину. Естественно, военные преступления совершались не только в этом городе».

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