Postimees в Брюсселе ⟩ В НАТО уверены в том, что российские войска повсюду действуют так же, как в Буче

Мы увидим еще больше примеров жестокости и военных преступлений в украинских регионах, которые сейчас еще находятся под контролем россиян, предупредил вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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В НАТО уверены в том, что российские войска повсюду действуют так же, как в Буче
«Я боюсь, что когда украинские войска их возьмут (оккупированные территории), там найдут еще больше братских могил, жестокости и примеров военных преступлений», - приводит словам Столтенберга Postimees.