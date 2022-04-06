Postimees в Брюсселе ⟩ В НАТО уверены в том, что российские войска повсюду действуют так же, как в Буче

«Я боюсь, что когда украинские войска их возьмут (оккупированные территории), там найдут еще больше братских могил, жестокости и примеров военных преступлений», - приводит словам Столтенберга Postimees .

Того же мнения придерживается посол Эстонии при НАТО Юри Луйк: «Буча не очень большой населенный пункт. Все это лишь вершина айсберга. Совершенно ясно, что когда освободят другие оккупированные Россией территории, мы увидим такую же картину. Естественно, военные преступления совершались не только в этом городе».