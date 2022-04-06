Магазин Ivo Nikkolo, который только что открылся в квартале Ротерманни в Таллинне, является первым магазином бренда с новой концепцией в Эстонии.
Концерн Baltika открыл три новых магазина Ivo Nikkolo
Всего производитель одежды Baltika в этом году открыл три новых магазина, два других расположены в самых посещаемых торговых центрах Риги.
Открытие магазинов со свежей концепцией — важная веха в бизнес-стратегии Baltika Grupp. Если к концу 2021 года 27 из 61 магазина в странах Балтии, которые работали убыточно, были закрыты, в этом году цель состоит в том, чтобы стать прибыльными в стратегически выбранных и хорошо функционирующих новых местах.
По словам председателя правления Baltika Флавио Перини, магазин с новой концепцией, открывшийся в середине марта в торговом центре Spice в Риге, уже зарекомендовал себя.
«По цифрам продаж это наш лучший магазин в Риге. Несмотря на то, что в недавно отреставрированном торговом центре Spice сосредоточены очень сильные модные бренды, магазин там конкурирует по объемам продаж с нашими самыми успешными магазинами Ivo Nikkolo в Эстонии», — добавил Перини.
«Хотя период коронавируса был трудным и полным ограничений, обновленный бренд Ivo Nikkolo также был очень хорошо принят эстонскими женщинами. Квартал Ротерманни благодаря своему расположению является хорошей возможностью представить эстонским женщинам, а также туристам, посещающим Эстонию, современный и просторный магазин в совершенно новом месте», — сказал Перини.
Третий магазин с новой концепцией откроется сегодня в рижском торговом центре Plaza. Следующие шаги по открытию магазинов с новой концепцией запланированы на 2023 год.