К сбору клубники в этом году привлекут и украинских беженцев

Так владельцы хутора Joosepi в Пыльвамаа заключили долгосрочные контакты с жителями Украины, приезжающими на работу в Эстонию на короткий или продолжительный срок. Сезонную работу предлагают и беженцам, но хозяин хутора Ранет Роозиталу надеется на возвращение уже работавших у него украинцев.

Когда началась война, многие работавшие в Эстонии украинцы вернулись на родину. "Мужчины, которые работали на наших полях, теперь на фронте, и, во всей видимости, они не вернутся, так что с весенними работами возникнут трудности. Сейчас во всем секторе сельского хозяйства нехватка работников мужского пола", – сообщила хозяйка хутора Laari в Тартумаа Кадри Небокат.