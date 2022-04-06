Ср, 6.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Умер Владимир Жириновский

rus.postimees.ee
Умер Владимир Жириновский
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Scanpix

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в Telegram.

В пресс-службе партии подтвердили РБК, что Жириновский скончался. «Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — сказали в ЛДПР.

Владимира Жириновского в начале февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. ЛДПР опровергала все сообщения о критическом состоянии политика, а 21 февраля заявила, что он идет на поправку.

Ключевые слова
Наверх