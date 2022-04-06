Умер Владимир Жириновский

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в Telegram.

В пресс-службе партии подтвердили РБК, что Жириновский скончался. «Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — сказали в ЛДПР.