Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Умер Владимир Жириновский
Умер Владимир Жириновский
«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в Telegram.
В пресс-службе партии подтвердили РБК, что Жириновский скончался. «Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — сказали в ЛДПР.
Владимира Жириновского в начале февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом. ЛДПР опровергала все сообщения о критическом состоянии политика, а 21 февраля заявила, что он идет на поправку.
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