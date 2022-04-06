Таллинн открывает отдельную школу для военных беженцев

«До конца текущего учебного года новое учебное заведение будет работать в режиме воскресной школы, в которой детям будут предложены занятия по интересам и другие виды деятельности. Классической учебной работы пока проводиться не будет. Такая форма обучения даст детям возможность адаптироваться к новым условиям – учитывая ситуацию, им, безусловно, нужно время на восстановление, - отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Согласно планам, в новом учебном году процесс обучения в этом учебном заведении будет выстроен по аналогии с другими муниципальными школами города Таллинна, исходя из государственной учебной программы Эстонии, однако при необходимости детям будет оказываться поддержка на украинском языке».

Белобровцев добавил, что до конца текущего учебного года школа сможет принять около 200 детей, однако в новом учебном году количество учеников может увеличиться до трех раз.

«Мы очень благодарны Таллиннскому университету, который быстро нашел возможность предоставить в наше распоряжение один этаж здания. Осенью школа сможет занять три этажа здания на улице Ряэгу и будет готова принять 500-600 учеников», - добавил Белобровцев.

На сегодняшнем заседании городская управа уполномочила руководителя Таллиннского департамента образования подписать договор между Таллиннским университетом и городом Таллинном, согласно которому город до 31 августа 2022 года сможет бесплатно использовать помещения здания по адресу ул. Ряэгу, 49, чтобы организовать в них деятельность школы для военных беженцев из Украины. Город будет оплачивать университету коммунальные расходы и покрывать прочие сопутствующие затраты в соответствии с используемой площадью.