Найдено тело четырехлетнего Саши. Они с бабушкой пытались спастись от войны на лодке

Во вторник, 5 апреля, были найдены останки четырехлетнего Саши. Об этом сообщила мать ребенка. Саша пропал без вести 10 марта - после того, как они с бабушкой и двумя собаками сели в моторную лодку, чтобы спастись от войны, передает Rus.TVNET.