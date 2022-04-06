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Найдено тело четырехлетнего Саши. Они с бабушкой пытались спастись от войны на лодке

rus.tvnet.lv Apollo.lv
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Найдено тело четырехлетнего Саши. Они с бабушкой пытались спастись от войны на лодке
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Фото: Anna Yakhno/Facebook

Во вторник, 5 апреля, были найдены останки четырехлетнего Саши. Об этом сообщила мать ребенка. Саша пропал без вести 10 марта - после того, как они с бабушкой и двумя собаками сели в моторную лодку, чтобы спастись от войны, передает Rus.TVNET.

"Сегодня (5 апреля) мы нашли тело Сашеньки.

Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, благодарю каждого за ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной.

Сашенька, наш маленький ангел, - уже на небесах!

Сегодня его душа обрела покой", - написала мать Саши в Facebook. 

Выражаем соболезнования родным маленького Саши.

Ранее мать мальчика рассказала историю пропажи ребенка:

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