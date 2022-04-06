Во вторник, 5 апреля, были найдены останки четырехлетнего Саши. Об этом сообщила мать ребенка. Саша пропал без вести 10 марта - после того, как они с бабушкой и двумя собаками сели в моторную лодку, чтобы спастись от войны, передает Rus.TVNET.
Найдено тело четырехлетнего Саши. Они с бабушкой пытались спастись от войны на лодке
Найдено тело четырехлетнего Саши. Они с бабушкой пытались спастись от войны на лодке
"Сегодня (5 апреля) мы нашли тело Сашеньки.
Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, благодарю каждого за ваши молитвы и веру, благодарю за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной.
Сашенька, наш маленький ангел, - уже на небесах!
Сегодня его душа обрела покой", - написала мать Саши в Facebook.
Выражаем соболезнования родным маленького Саши.
Ранее мать мальчика рассказала историю пропажи ребенка: