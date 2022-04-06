В обнародованном Атласе гражданского общества на этот раз оценивается влияние цифровых масс-медиа на ситуацию с правами человека. Отдельная глава в нем посвящена Украине, пишет Deutsche Welle.
Исследование: как Россия превратила Украину в страну "нацистов"
В публикуемом ежегодно Атласе гражданского общества анализируется состояние гражданского общества в мире и соблюдение прав и свобод. Его авторы - благотворительная организация, связанная с протестантскими церквями "Хлеб для мира" (Brot für die Welt), и международный альянс гражданских обществ CIVICUS - в нынешнем, пятом по счету атласе сфокусировали внимание на влиянии процесса цифровизации на свободу прессы и формирование гражданского общества.
Число людей, которые живут в открытом демократическом обществе, падает, а тех, кто проживает в странах, где подавляется гражданское общество, становится больше, говорится во вступительном слове главы организации Brot für die Welt Дагмар Пруин. Так, 70 процентов населения планеты сегодня живут в государствах, которые в атласе выделены оранжевым и красным цветом из-за того, что там существуют значительные ограничения свобод и прав человека.
Силке Пфайффер, глава отдела прав человека и мира в организации "Хлеб для мира", заявила DW, что "только 3 процентам населения планеты посчастливилось жить в странах с гражданской сферой действия, которую можно охарактеризовать как открытую". При этом, согласно нынешнему атласу, в 2021 году ситуация ухудшилась в 14 странах мира.
Важность цифровых СМИ
Нынешний Атлас гражданского общества, опубликованный в среду, 6 апреля, уделяет особое внимание теме цифровизации. Для Руперта Штрахвица, политолога и руководителя Maecenata Institut, очевидно, что гражданское общество получает большую выгоду от этого глобального процесса: "Возможность распространять информацию без "привратника" была одной из причин, по которой гражданское общество смогло так быстро развиваться за последние 30 лет".
Но обратной стороной развития цифровых СМИ является распространение дезинформации и разжигания ненависти. Атлас иллюстрирует это на примере Украины. Отдельная глава в обнародованном атласе посвящена тому, как Украина стала целью фейковых новостей и дезинформации со стороны РФ. "Ложь как оружие" - так озаглавили этот раздел его авторы. В нем говорится, что с начала конфликта на востоке Украины в 2014 году фейковые новости и дезинформация стали основной частью российской информационной войны РФ против Украины.
"С марта 2014 года Россия распространяла ложную информацию, чтобы расколоть украинское общество. В то время, как в Киеве протестовали против коррупции и антизападной пропаганды, по российским телеканалам Россия 24, НТВ, Первому каналу и другим пытались представить Киев в роли агрессора, а Украину - как фашистское и нацистское государство, которое управляется ЕС и НАТО и в котором оказывают давление на русских", - пишут авторы исследования.
Как Россия вела информационную войну против Украины
Право на информацию - это фундаментальное право человека и одновременно необходимая предпосылка для успешного функционирования гражданского общества, уверена Силке Пфайффер. Как она подчеркнула в интервью DW, если это право ограничивается из-за распространения ложных сообщений, то рушится основа для деятельности гражданского общества.
Фейковые новости должны были разобщить украинское общество и сделать так, чтобы в нем сложилось мнение, что вступление в ЕС опасно для Украины. Многие фейки, отмечается в атласе, сначала публиковались в России, а затем распространялись в Украине по русскоязычным телеканалам. Среди самых известных в атласе упоминается фейк о якобы "распятом в Славянске мальчике", а также целый ряд сфальфицированных новостей, связанных со сбитым в небе над Донбассом малайзийским "Боингом", выполнявшим рейс MH17.
Сложно сказать, сколько людей стали за эти годы жертвами кампании по дезинформации, указывается в атласе. Согласно данным исследования, проведенного в мае 2021 года независимой платформой Texty, интернет-ресурсы пророссийского содержания в месяц имели более 110 млн визитов. Соответствующие YouTube-каналы - более 120 миллионов просмотров.
Исследование швейцарского Center for Security Studies в Цюрихе и лондонской London School of Economics в Гарварде свидетельствует о том, что цифровые СМИ в сравнении с традиционными распространяют меньше дезинформации. Установлено, что существует 17 дезинформирующих нарративов в соцсетях. И им доверяют от 20 до 30 процентов украинского населения.
Согласно анализу украинской организации Crisis Media Center и эстонской Estonian Center of Eastern Partnership, среди множества нарративов, которые регулярно повторяются в российских новостях, самый распространенный - о нацистах в Украине и том, что в Украине идет гражданская война.
Как Украина пыталась защититься от фейковых новостей
Ка отмечается в атласе, российская пропаганда за эти годы стала сильнее и изощреннее. Но гражданское общество Украины до российского вторжения в страну 24 февраля 2022 года разработало эффективные механизмы защиты от нее, фактически заполнив пробелы, допущенные государством.
В качестве примера в атласе названа организация StopFake - одна из множества организаций, которая сделала своей задачей разоблачение фейков, распространяемых в украинском обществе. Среди сотрудников организации - журналисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности, IT-специалисты. Целью этой организации, как и ряда других, является не только разоблачение фальшивых новостей, но и обучение украинцев методам борьбы с дезинформацией.
Кроме того, как отмечается в атласе, с 2014 года президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский пытались защитить страну от СМИ, распространяющих фейковые новости. В свое время Порошенко запретил вещание 70 русскоязычных каналов в Украине, спустя три года были запрещены и заблокированы соцсесть "В контакте", поисковик Yandex.ru и портал Mail.ru.
В рамках борьбы с фейками и дезинформацией в Украине были запрещены около 25 изданных в России книг, в которых, по мнению украинской стороны, содержалась российская пропаганда. Ряду российских и международных журналистов был запрещен въезд в Украину.
Кроме того, с 2019 года в украинском парламенте было рассмотрено два спорных законопроекта, которые гарантировали широкие полномочия чиновникам в контексте борьбы с дезинформацией. Эти законопроекты под давлением гражданского общества не были приняты, отмечается в атласе гражданского общества, который анализировал ситуацию с гражданскими правами и свободами в 2021 году - до войны, которую Россия развязала против Украины.