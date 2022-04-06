Исследование: как Россия превратила Украину в страну "нацистов"

В публикуемом ежегодно Атласе гражданского общества анализируется состояние гражданского общества в мире и соблюдение прав и свобод. Его авторы - благотворительная организация, связанная с протестантскими церквями "Хлеб для мира" (Brot für die Welt), и международный альянс гражданских обществ CIVICUS - в нынешнем, пятом по счету атласе сфокусировали внимание на влиянии процесса цифровизации на свободу прессы и формирование гражданского общества.

Число людей, которые живут в открытом демократическом обществе, падает, а тех, кто проживает в странах, где подавляется гражданское общество, становится больше, говорится во вступительном слове главы организации Brot für die Welt Дагмар Пруин. Так, 70 процентов населения планеты сегодня живут в государствах, которые в атласе выделены оранжевым и красным цветом из-за того, что там существуют значительные ограничения свобод и прав человека.

Силке Пфайффер, глава отдела прав человека и мира в организации "Хлеб для мира", заявила DW, что "только 3 процентам населения планеты посчастливилось жить в странах с гражданской сферой действия, которую можно охарактеризовать как открытую". При этом, согласно нынешнему атласу, в 2021 году ситуация ухудшилась в 14 странах мира.

Важность цифровых СМИ

Нынешний Атлас гражданского общества, опубликованный в среду, 6 апреля, уделяет особое внимание теме цифровизации. Для Руперта Штрахвица, политолога и руководителя Maecenata Institut, очевидно, что гражданское общество получает большую выгоду от этого глобального процесса: "Возможность распространять информацию без "привратника" была одной из причин, по которой гражданское общество смогло так быстро развиваться за последние 30 лет".

Но обратной стороной развития цифровых СМИ является распространение дезинформации и разжигания ненависти. Атлас иллюстрирует это на примере Украины. Отдельная глава в обнародованном атласе посвящена тому, как Украина стала целью фейковых новостей и дезинформации со стороны РФ. "Ложь как оружие" - так озаглавили этот раздел его авторы. В нем говорится, что с начала конфликта на востоке Украины в 2014 году фейковые новости и дезинформация стали основной частью российской информационной войны РФ против Украины.

"С марта 2014 года Россия распространяла ложную информацию, чтобы расколоть украинское общество. В то время, как в Киеве протестовали против коррупции и антизападной пропаганды, по российским телеканалам Россия 24, НТВ, Первому каналу и другим пытались представить Киев в роли агрессора, а Украину - как фашистское и нацистское государство, которое управляется ЕС и НАТО и в котором оказывают давление на русских", - пишут авторы исследования.

Как Россия вела информационную войну против Украины

Право на информацию - это фундаментальное право человека и одновременно необходимая предпосылка для успешного функционирования гражданского общества, уверена Силке Пфайффер. Как она подчеркнула в интервью DW, если это право ограничивается из-за распространения ложных сообщений, то рушится основа для деятельности гражданского общества.