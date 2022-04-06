В Регистре строений обнаружены вопиющие ошибки

«Один из важнейших показателей для оценки жилого дома — год его постройки, который в Регистре строений обычно отождествляют с годом ввода в эксплуатацию, — пишет Круут. — Но с некоторых пор годы ввода большого количества жилых и многоквартирных домов в эксплуатацию в регистре указаны совершенно неправильно».

По словам Круута, это — большая проблема, потому что маклеры по недвижимости, оценщики, нотариусы и многие другие используют данные Регистра строений, и оказывается, что информация в объявлениях, экспертных оценочных актах, нотариальных договорах и других документах совершенно неверна.

«На порталах недвижимости много объявлений с неверными данными о годе постройки, а маклеры и собственники, продающие недвижимость, ничего не могут сделать, потому что вынуждены опираться на данные из Регистра строений, — подчеркнул он. — Опытные оценщики указывают в экспертном заключении взятый из регистра неправильный год ввода в эксплуатацию, а потом вынуждены объяснять, что это не так. Неопытные оценщики доверчиво используют в своих оценочных актах неверные данные».

По словам Круута, проблема большая и требует решения. «В случае с деревянными домами можно найти ошибки не на несколько лет, а на десятилетия и даже на столетие», — объяснил он. Досталось и домам советского времени.