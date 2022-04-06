Отказ в аренде жилья из-за статуса военного беженца влечет за собой наказание

«В случае жилых помещений, предлагаемых в аренду на порталах, в открытых группах в соцсетях или при помощи маклера, речь идет об оказании общественной услуги, при которой запрещено вносить различие между людьми на основании наличия детей, статуса беженца или иных, не зависящих от самого человека признаков», - сказала Пакоста, добавив, что денежное взыскание или наказание на основании 152-й статьи Пенитенциарного кодекса угрожает и маклерам, которые способствуют нарушению закона.

«Также у членов семьи всегда есть право объединиться с семьей, не говоря о том, что объяснение — ребенок может мешать другим съемщикам — это дискриминация», - добавила она.

Также уполномоченная сказала, что если в съем отдается комната или комнаты в жилом помещении, в котором арендатов и/или члены его семьи живут и сами, то в таком случае у арендатора имеются более широкие права выбирать съемщика таким образом, чтобы обеспечить приватность всем проживающим в одном жилом помещении людям.

Но, по словам Пакосты, не является дискриминацией, если какая-то бабушка сдает в аренду комнату в своей квартире только одинокой женщине, которая владеет понятным пожилому человеку языком, чтобы и для бабушки проживание в одной со съемщицей квартире было безопасным, и она уважала ее потребность в приватности.