Эстония столкнулась с новым экономическим шоком

Сильный рост ВВП Эстонии в прошлом году поднял ориентир на этот год до высокого уровня. Война в Украине оказывает негативное влияние на экономику Эстонии, однако постпандемическое восстановление и скромная доля экспорта в Россию и Украину предотвратят замедление темпов роста экономики Эстонии в годовом исчислении. Помимо прочего, экономический рост поддерживается благодаря более активному использованию фондов ЕС и увеличению правительственных расходов в Эстонии. Однако ВВП может сокращаться на ежеквартальной основе. Снижение чувства уверенности откладывает крупные инвестиционные проекты, а снижение покупательной способности замедляет рост потребления.

Торговля с Россией уменьшается, и товары перенаправляются на другие рынки

Внешний спрос в этом году ослабнет, но рост в странах наших основных торговых партнёров продолжится. Эстонские компании, скорее всего, прекратят или постепенно свернут большую часть своего экспорта в Россию и постепенно переориентируют его на другие рынки. Однако конкуренция за поиск новых рынков будет возрастать. На Россию и Украину приходится относительно небольшая доля эстонского экспорта. Однако мы гораздо больше зависим от импорта отдельных товаров из России, который оказывает пропорционально большее влияние на эстонскую экономику. Период адаптации для замещения многих из этих товаров из других стран может занять некоторое время. Перебои в импорте минеральных масел и топлива, продуктов из древесины, удобрений и металлов или приостановка импорта этих товаров также окажут негативное влияние на экономику Эстонии в целом, но сильнее всего ударят по строительной, лесной, транспортной и сельскохозяйственной отраслям.

Цены в этом году вырастут на 10%

В этом году инфляция потребительских цен ускорится и приобретёт более широкий характер. Помимо роста цен на топливо и повышения тарифов на коммунальные услуги, основным фактором инфляции в этом году станет рост цен на продукты питания. Учитывая ожидаемое замедление роста цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также высокий уровень сравнительной базы в этом году, мы прогнозируем замедление инфляции до 4,5% в следующем году – примерно до прошлогодних темпов.

Покупательная способность упадет в этом году, но у людей есть резервы, чтобы с этим справиться