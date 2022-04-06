Глава лыжных гонок Норвегии ответил Вяльбе, которая обвинила его в отстранении россиян

«В пресс-релизе FIS отмечено, что российскую команду отстранили ради ее собственной безопасности. Это ложь. На самом деле, истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду и, самое главное, настроил своих спортсменов и другие команды, чтобы те тоже повторили, что они не хотят соревноваться с русскими», - сказала Вяльбе «Чемпионату».

Ресте отреагировал прямолинейным и острым ответом.

Он не поверил, что Вяльбе осмелилась обвинить его в таких вещах. По его мнению, Вяльбе пытается отвлечь внимание от истинной причины отстранения, как известно, это развязанная Россией война в Украине.

«Единственной причиной, по которой я, являясь представителем Лыжного союза Норвегии запросил у FIS отстранения россиян от этапов Кубка мира, было военное вторжение России в Украину. Россияне стали причиной страданий украинцев и уничтожения их страны, - сказал Ресте. – Все, что происходит сейчас в Украине, являентся наврушением международного права, ничего подобного мы не видели со времен Второй мировой войны. Весь спортивный мир выступал за удаление россиян с мировой арены».

Помимо Реста, под критику Вяльбе попал и норвежский лыжник Вегард Ульванг. Вяльбе считает его поведение неэтичным.

Напомним, российские лыжники были отстранены от участия в последних этапах Кубка мира сезона 2021/22. А 1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Ульванг ответил Вяльбе в интервью изданию Dagblad.

«Почему было предпринято столько сложных шагов? Почему западные страны столь необычно и интенсивно себя ведут? Россияне должны были бы задать эти вопросы именно себе», - сказал Ульванг.