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Цена газового отопления осенью больно ударит по кошелькам жителей квартир

Мерике Леэс
Цена газового отопления осенью больно ударит по кошелькам жителей квартир
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Нарвская электростанция Eesti Energia.
Нарвская электростанция Eesti Energia. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Отопление газовых котельных уже сейчас обходится почти в три раза дороже, чем отопление электростанций совместного производства, но государство больше не выплачивает субсидии, и в новом месяце вырастут предельные цены на центральное отопление. Это значит, что в новом отопительном сезоне за тепло газовых котельных людям придется платить гораздо больше, пишет Postimees.

Член Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме во время парламентского инфочаса спросила министра государственного управления Яака Ааба, исполняющего обязанности премьер-министра, что будет с отоплением в тех районах, которые на 100 процентов зависят от российского газа, если поставки российского газа из-за санкций полностью прекратятся, а государство больше не выплачивает субсидии.

«Рост цен на централизованное отопление в многоквартирных домах бьет больно, — сказала Хельме. — С апреля меры господдержки уже не действуют, но стоит холодная погода. Департамент конкуренции утвердил с 1 мая более высокие предельные цены, и в новом отопительном периоде цены не опустятся ниже этой отметки».

Хельме привела в пример цену централизованного теплоснабжения в котельных Adven в разных районах столицы, которая достигает 243 и 222 евро за киловатт-чаc. В Вяндра цена составляет 241 евро за киловатт-час. В Виймси, на станции, работающей на древесной щепе и природном газе, отопление стоит 81 евро за киловатт-час.

«Центральное отопление, на 100 процентов основанное на природном газе, станет большой проблемой в новый отопительный период. Что делать с теми, кто вынужден покупать это тепло не по собственному выбору и можно ли перепрофилировать котельные, как в Виймси?» -спросила Хельме.

По словам Яака Ааба, перепрофилированием котельных в первую очередь должен заниматься сам поставщик централизованного теплоснабжения, и для этого можно использовать поддержку KIK. Государство могло бы поддержать эти мероприятия из средств следующего периода, который откроется в начале нового года. Волость Пыхья-Пярнумаа вместе с Adven ищет решение.

«Если посмотреть, будет ли у нас газ в ближайшие месяцы, то в ближайшее время он будет, и ни в одной комнате не будет холодно», — заверил Ааб.

«Основные решения должны быть приняты осенью. Мы приняли одно решение, что инфраструктура порта Палдиски должна быть переоборудована в терминал СПГ: нужно построить причал и трубопровод, чтобы газ поступал в нашу сеть СПГ».

По словам Ааба, это может быть быстроходный плавучий терминал, полностью покрывающий потребности Эстонии в газе. «Доступность — это еще одна проблема, потому что газ нужен всем, но мы над этим работаем», — сказал он.

Депутат от EKRE Хенн Пыллуаас интересовался, почему терминал СПГ предполагается столь масштабным - по его мнению, было бы достаточно наполовину меньшего судна СПГ и половины более короткого причала. По его словам, латвийцы также планируют построить СПГ-терминал, а финны скоро достроят третий СПГ-терминал. «Цена на газ не будет дешевле, если мы останемся потребителями одни», - отметил Пыллуаас.

«Проблема в сотрудничестве с соседями, их планы не совсем ясны, — признал Ааб. — Латышам негде взять терминал на следующий отопительный период. Для финнов завершенный терминал покроет более трети их рыночных потребностей. Я убежден, что СПГ-терминал должен быть, но насколько большой и с какой мощностью — это требует решения».

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