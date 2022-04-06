Разведка Эстонии: продолжается переброска российских войск с территории Беларуси в РФ

Общая информация

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают перегруппировку. Основным районом сосредоточения войск являются окрестности Белгорода. Поступают сведения о том, что части окапываются, поскольку исключать контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении нельзя.

Продолжается переброска российских войск с территории Республики Беларусь (РБ) в РФ. Белорусские подразделения демонстративно стоят у границы с Украиной, однако при этом признаки подготовки к возможному вторжению отсутствуют.

Киевское направление (Север)

ВС РФ практически полностью завершили вывод войск. ВСУ осуществляют зачистку ранее оккупированных территорий.

Черниговское-киевское направление (Северо-Восток)

Большая часть российских подразделений выведена. Вероятнее всего, на территории Украины еще остались отдельные подразделения, которые пытаются избегать близких контактов с украинскими войсками и двигаются в сторону РФ.

Сумское направление

Большая часть российских войск выведена с территории Украины. Судя по всему, ВСУ вернули контроль над Конотопом.

Харьковское направление (Восток)

В Харьковской области продолжаются обстрелы. Российские войска не добились полного контроля над Изюмом и стали обходить город. Вероятнее всего, они нацелены на Славянск.

Рубеж Донецк – Луганск

Бои на линии разграничения, существовавшей еще до 24 февраля, продолжаются. ВС РФ ужесточили артиллерийские обстрелы, что может свидетельствовать о том, что сухопутные силы не смогли добиться значительных результатов. Также имеются сведения о дистанционном минировании территории российскими войсками.

Российские войска по-прежнему не достигли полного контроля над Мариуполем. Утверждается, что ВС РФ предложили гарнизону сдать город утром 5 апреля, однако, насколько известно, украинцы ответили молчанием.

Крымское направление (Юг)