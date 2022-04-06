Порталы недвижимости KV.EE и City24.ee открыли раздел найма жилья для украинских военных беженцев

Оба портала теперь предлагают бесплатные объявления об аренде для людей, спасающихся от войны в Украине. Эти предложения не публикуются на порталах в ряду других съемных квартир, а направляются непосредственно нуждающимся через различные организации и группы поддержки.

По состоянию на начало апреля на обоих порталах размещено около 800 предложений аренды только в Таллинне. Предложения постоянно прибавляются, но спрос все равно высок. Если не брать во внимание время пандемии, найти подходящую съемную квартиру всегда было сложно, а в сегодняшней ситуации еще сложнее. Военным беженцам найти жилье не просто трудно, а очень трудно.

До сих пор большинство сдаваемых внаем квартир в Эстонии принадлежит частным лицам, для которых сдача внаем не является обычным бизнесом. Собственник квартиры всегда боится, сохранится ли его имущество, не погрызет ли домашнее животное мебель, не поцарапает ли ребенок стену, оплатит ли квартплату и коммунальные услуги арендатор. Понятно, что у человека есть желание найти платежеспособного и обеспеченного квартиросъемщика.

Государство должно помочь удовлетворить первичный спрос беженцев, и это может быть мера финансовой поддержки съемных квартир или дополнительная гарантия для арендодателя. Многие компании, нанявшие военных беженцев на работу, сделали первую оплату от их имени.

Такие инициативы облегчают жилищные потребности военных беженцев и страх перед потенциальными затратами для арендодателей. И будем надеяться, что семьи, вынужденные сейчас снимать жилье в Эстонии, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома.