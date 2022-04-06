Премьера долгожданного фильма «Аптекарь Мельхиор» состоится на следующей неделе

Торжественная премьера состоится в понедельник, 11 апреля, в 18:30 в кинотеатре Apollo в центре Solaris. С 15 апреля художественный фильм «Аптекарь Мельхиор» выйдет в кинотеатрах по всей Эстонии, но уже с вечера понедельника в программы включено ограниченное количество предварительных показов.

Состоящая из семи книг серия романов Индрека Харгла про аптекаря Мельхиора завоевала любовь читателей как на эстонском языке, так и в переводе на другие языки. Книги изданы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском. Также планируется международный прокат нового фильма.

Представляя фильм, режиссер Эльмо ​​Нюганен сказал: «Если вы хотите отдохнуть от современного ритма жизни, отвлечься от новостей и окунуться в атмосферу золотой эпохи Таллинна, просто следуйте за Мельхиором и Индреком Харгла».

По словам Нюганена, художественный фильм не является экранизацией книги, а опирается на оригинальный сценарий, написанный в соавторстве с Индреком Харгла и Олле Мирме: «По сравнению с книгой в фильме есть сюрпризы. Например, Мельхиор в фильме моложе, чем в романе – он только начинает карьеру помощника фогта и детектива. Аптекарь Мельхиор находится в начале пути, и в фильме мы увидим историю его становления».

Съемки «Аптекаря Мельхиора» начались летом 2020 года. Чтобы создать типичную для средневекового Таллинна обстановку, специальные съемочные площадки были обустроены в нескольких местах в Таллинне и Харьюмаа, в Нарве и Пуртсе в Ида-Вирумаа, в Хальяла и Вао в Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа, а также в Латвии. Начальная сцена фильма была снята в шведских водах на борту средневекового ганзейского когга.

По словам Нюганена, место действия фильма – средневековый Таллинн, но, например, события на Тоомпеа снимали в Нарвской крепости: «А сцены с подъемными воротами мы и вовсе отсняли в крепости Курессааре. С помощью местных предпринимателей для съемок были восстановлены ​​решетчатые ворота крепости, которые работают и по сей день». Помимо Таллина, в фильме фигурируют и другие ганзейские города – Нарва и Тарту.

«Аптекарь Мельхиор» - полнометражный 97-минутный художественный фильм. В этом году также выйдут в прокат второй и третий фильмы трилогии:

19.08.2022 – премьера картины «Аптекарь Мельхиор. Призрак»

14.10.2022 – премьера картины «Аптекарь Мельхиор. Дочь палача»

Сюжет «Аптекаря Мельхиора»

ENG: Melchior the Apothecary

Режиссер: Эльмо Нюганен

В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Андеро Эрмель, Кен Рюйтель, Майт Мальмстен, Хендрик Тоомпере, Марко Матвере

Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm

Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)