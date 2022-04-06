Повредивший вчера во время шторма корпус паром Silja Europa отправлен в ремонт

После первичного осмотра выяснилось, что корпус судна, который ударился о причал в порту, нуждается в ремонте. По предварительным оценкам, на исправление повреждений потребуется семь дней.

На линию Таллинн-Хельсинки временно выводится паром Victoria I, который стоит сейчас в порту Пальясааре. Паром выйдет на линию в четверг и будет работать до 11 апреля.