Компания Tallink Grupp заменит ходивший на линии Таллинн-Хельсинки паром Silja Europa паромом Victoria I. Корпус Silja Europa получил повреждения вчера поздно вечером, ударившись о причал во время шторма.
Повредивший вчера во время шторма корпус паром Silja Europa отправлен в ремонт
Повредивший вчера во время шторма корпус паром Silja Europa отправлен в ремонт
После первичного осмотра выяснилось, что корпус судна, который ударился о причал в порту, нуждается в ремонте. По предварительным оценкам, на исправление повреждений потребуется семь дней.
На линию Таллинн-Хельсинки временно выводится паром Victoria I, который стоит сейчас в порту Пальясааре. Паром выйдет на линию в четверг и будет работать до 11 апреля.
С пассажирами, чьи рейсы были отменены, свяжутся и предложат альтернативные возможности на пароме Megastar. Кроме того, будет предложен круиз на судне Silja Serenade или ночевка в любой гостинице Tallink.