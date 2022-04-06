Фото: одна из самых необычных мыз Эстонии ищет нового хозяина
История мызы Полли, ранее известной как Полленхоф, восходит к 1720 году, когда она была отделена от земель мызы Каркси. В 1770-х годах усадьба стала собственностью фон Дунтенов, которые и построили двухэтажное каменное главное здание в стиле раннего классицизма.
Интернет-портал Mõisaportaal пишет, что с 1820-х до 1919 года, когда усадьба была национализирована, она принадлежала дворянскому роду фон Штрик. В это время было построено большинство уцелевших зданий и разбит большой, богатый разнообразными растениями парк.
Главное здание сохранилось в реконструированном виде 1886 года, когда ему придали историческую форму, например, к левому торцу дома добавили многоугольную неоготическую пристройку.
Здание было частично перестроено в ХХ веке. Сохранился ряд хозяйственных построек, в том числе амбар в стиле классицизма, построенный в 1835 году. Усадьба долгое время принадлежала Эстонскому сельскохозяйственному университету.
Теперь гордый особняк ищет нового хозяина. Цена за усадьбу скромная, всего 149 тысяч евро. За те же деньги трудно найти квартиру даже в Тарту. Здание явно нуждается в ремонте, поэтому усадьба Полли особенно подходит тем, для кого жизненной миссией было бы вдохнуть в усадьбу новую жизнь.
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