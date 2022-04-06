Фото: одна из самых необычных мыз Эстонии ищет нового хозяина

История мызы Полли, ранее известной как Полленхоф, восходит к 1720 году, когда она была отделена от земель мызы Каркси. В 1770-х годах усадьба стала собственностью фон Дунтенов, которые и построили двухэтажное каменное главное здание в стиле раннего классицизма.

Мыза Полли. Фото: KV.EE

Интернет-портал Mõisaportaal пишет, что с 1820-х до 1919 года, когда усадьба была национализирована, она принадлежала дворянскому роду фон Штрик. В это время было построено большинство уцелевших зданий и разбит большой, богатый разнообразными растениями парк.

Мыза Полли. Фото: KV.EE

Главное здание сохранилось в реконструированном виде 1886 года, когда ему придали историческую форму, например, к левому торцу дома добавили многоугольную неоготическую пристройку.

Мыза Полли. Фото: KV.EE

Здание было частично перестроено в ХХ веке. Сохранился ряд хозяйственных построек, в том числе амбар в стиле классицизма, построенный в 1835 году. Усадьба долгое время принадлежала Эстонскому сельскохозяйственному университету.

Мыза Полли. Фото: KV.EE

Теперь гордый особняк ищет нового хозяина. Цена за усадьбу скромная, всего 149 тысяч евро. За те же деньги трудно найти квартиру даже в Тарту. Здание явно нуждается в ремонте, поэтому усадьба Полли особенно подходит тем, для кого жизненной миссией было бы вдохнуть в усадьбу новую жизнь.

Мыза Полли. Фото: KV.EE