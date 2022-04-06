К сегодняшнему дню завершен сбор доказательств по делу об убийстве в Ида-Вирумаа в ноябре прошлого года, в суд отправлены обвинительные акты в отношении трех человек, двое из которых обвиняются в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Все спланировали заранее и осквернили тело: дело о шокирующем убийстве в Ида-Вирумаа передано в суд
Айво Волошина и Инге Пуллат обвиняются в убийстве с целью личной выгоды. Согласно обвинению, 2 ноября 2021 года они убили женщину, состоявшую с ними в родстве, с целью получить принадлежащую ей недвижимость. Согласно собранным доказательствам, это было хорошо продуманное деяние – заранее было выяснено, когда спутник жизни жертвы находился вне дома, а также были ли рядом с домом потерпевшей охранные устройства, которые позволили бы потом поймать преступников.
Обвиняемые также заранее распределили свои роли - пока Волошин убивал жертву, Пуллат дежурила во дворе. После совершения преступления в доме жертве был произведен обыск и с собой были унесены различные малоценные вещи, а также банковская карта жертвы и ПИН-код от нее.
Поскольку Волошин и Пуллат также пытались использовать банковскую карту для снятия денег с счета потерпевшей, их также обвинили в попытке причинения имущественного ущерба путем незаконного использования данных.
На следующий день после убийства Волошин и Пуллат погрузили тело жертвы в машину и увезли с места происшествия: сначала по месту их жительства, а через день в волость Пыхья-Пярнумаа, где они положили у дороги и накрыли.
Через несколько дней Волошин и Пуллат вместе с Андресом Пуллатом вернулись к телу и перевезли сначала в одно место, а затем в другое, в волости Пыхья-Сакала, где тело наконец было обнаружено. Поэтому Вируская окружная прокуратура обвиняет всех трех в осквернении тела.
Окружной прокурор Лийна Пикма, которая вела уголовное производство, пояснила, что это было одно из самых тяжких убийств в Вирумаа за последние годы с точки зрения мотива совершения преступления. «К счастью, таких тяжких преступлений против личности с каждым годом в Эстонии становится меньше, причиной убийств в основном является ссора между знакомыми в процессе употребления алкоголя. Это же случай шокирующий: согласно обвинению, убийство было заранее спланировано и тщательно продумано», — пояснила прокурор Пикма.