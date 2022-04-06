Лутсар: перед следующей волной следует приравнять Covid-19 к сезонным заболеваниям

Вирусолог Ирья Лутсар сказала в веб-передаче Otse uudistemajast на ERR, что перед очередным введением ограничений следует определить, что за заболевание Covid-19, и на этом основании оценивать законность возможных ограничений.

Лутсар привела в пример Данию, где при снятии последних коронавирусных ограничений Департамент здоровья дал новую дефиницию Covid. Если раньше это было быстро распространяющееся заболевание, от которого не было ни лекарств, ни профилактики, то теперь есть и лекарства, и профилактические меры, медицинские знания и вакцины.