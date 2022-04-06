Перед введением новых ограничений в Эстонии из-за следующей волны коронавируса, Covid-19 следует перевести из категории опасных вирусных заболеваний в сезонные вирусные, как например сделали в Швеции, пишет Rus.ERR.
Лутсар: перед следующей волной следует приравнять Covid-19 к сезонным заболеваниям
Лутсар: перед следующей волной следует приравнять Covid-19 к сезонным заболеваниям
Вирусолог Ирья Лутсар сказала в веб-передаче Otse uudistemajast на ERR, что перед очередным введением ограничений следует определить, что за заболевание Covid-19, и на этом основании оценивать законность возможных ограничений.
Лутсар привела в пример Данию, где при снятии последних коронавирусных ограничений Департамент здоровья дал новую дефиницию Covid. Если раньше это было быстро распространяющееся заболевание, от которого не было ни лекарств, ни профилактики, то теперь есть и лекарства, и профилактические меры, медицинские знания и вакцины.
"На мой взгляд, это не очень опасное инфекционное заболевание", - сказала Лутсар, добавив, что сейчас имеется достаточно данных, согласно которым это скорее сезонное вирусное заболевание.
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