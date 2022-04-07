Полезно: кто-то еще не знает, как правильно мыть окна?

Не любая погода хороша для мытья окон. Кроме того, что окна лучше мыть, когда температура воздуха плюсовая, также следует учитывать и то, что предпочтительно делать это при облачной тихой погоде – в таких условиях вода будет сохнуть медленнее, и вы сумеете избежать разводов. Кроме того, пасмурная погода позволяет сразу оценить, хорошо ли помыто окно.

Мытье окон не отнимет много времени и сил, если подобрать правильные инструменты. Вам потребуются: большая губка, резиновый сгон (скребок) для воды и мягкая тряпка из микрофибры. Если окно большое или расположено под неудобным углом, нелишней также будет телескопическая штанга. Бумажные полотенца и газеты, вопреки старому, но распространенному до сих пор заблуждению, для протирания окон подходят плохо: полотенца оставят на стекле волокна, а газеты и вовсе окрасят стеклянное полотно.

Начать мытье окон лучше всего с рам, а только затем переходить к стеклянной поверхности. Наиболее эффективно рамы очистит простое средство для мытья посуды. Помыв рамы, приступите к мытью стекол начиная с наружной стороны, то есть с улицы. Сначала смойте основную грязь водой с небольшим количеством средства для мытья посуды, а затем уже протрите начисто со специальным средством для мытья стеклянных поверхностей или раствором уксуса.