Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Леонида, который ушел из дома в Ласнамяэ вчера в 10 часов утра и до сих пор не вернулся. Вчера Леонид должен был поехать на автобусе из Прийсле в центр города и после этого пропал.
Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Леонида, который пропал в Ласнамяэ
Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Леонида, который пропал в Ласнамяэ
Он мог ошибиться номером и сесть не на тот автобус. На данный момент неизвестно, доехал ли Леонид вчера до центра.
Полицейские проверили медицинские учреждения, пообщались с близкими, просмотрели записи камер наблюдениям, но пока его не удалось найти. В силу состояния здоровья и того, что он одет не по погоде, его жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, у него седые волосы и лысина, карие глаза. На нем была черная куртка с капюшоном, серые брюки, легкая обувь оранжевого цвета. При нем был пакет Maxima с гигиеническими принадлежностями и одеждой.
Полиция просит всех, кто видел Леонида или знает, где он может находиться, сразу позвонить на номер 112.