Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Леонида, который пропал в Ласнамяэ

Он мог ошибиться номером и сесть не на тот автобус. На данный момент неизвестно, доехал ли Леонид вчера до центра.

Полицейские проверили медицинские учреждения, пообщались с близкими, просмотрели записи камер наблюдениям, но пока его не удалось найти. В силу состояния здоровья и того, что он одет не по погоде, его жизнь и здоровье могут быть в опасности.

На этом фото видно, во что Леонид был одет. Фото: Politsei ja piirivalveamet

Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, у него седые волосы и лысина, карие глаза. На нем была черная куртка с капюшоном, серые брюки, легкая обувь оранжевого цвета. При нем был пакет Maxima с гигиеническими принадлежностями и одеждой.