FIFA планирует увеличить количество реального игрового времени во время матчей, которое сократилось после введения системы VAR, пишет sport.ua.
Более 100 минут. FIFA планирует увеличить матчи на ЧМ-2022
Более 100 минут. FIFA планирует увеличить матчи на ЧМ-2022
В связи с этим организация может увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени. Таким образом, матчи могут длиться более 100 минут.
Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил, что такая идея рассматривается. Внедрить ее могут во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Но для этого еще нужно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).