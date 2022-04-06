Более 100 минут. FIFA планирует увеличить матчи на ЧМ-2022

В связи с этим организация может увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени. Таким образом, матчи могут длиться более 100 минут.

Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил, что такая идея рассматривается. Внедрить ее могут во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Но для этого еще нужно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).