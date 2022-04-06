Ср, 6.04.2022
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Более 100 минут. FIFA планирует увеличить матчи на ЧМ-2022

rus.postimees.ee
Более 100 минут. FIFA планирует увеличить матчи на ЧМ-2022
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Джанни Инфантино.
Джанни Инфантино. Фото: Ante Cizmic / CROPIX/SIPA/Ante Cizmic / CROPIX/SIPA

FIFA планирует увеличить количество реального игрового времени во время матчей, которое сократилось после введения системы VAR, пишет sport.ua

В связи с этим организация может увеличить количество компенсированного к первому и второму таймам времени. Таким образом, матчи могут длиться более 100 минут.

Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил, что такая идея рассматривается. Внедрить ее могут во время ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Но для этого еще нужно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

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