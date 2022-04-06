Каждый пятый - офицер. О чем говорят подтвержденные потери России в войне с Украиной

“В Кемеровской области губернатор сделал ставку на более подчеркнуто одобрительно-победоносную риторику с меньшим вниманием к теме цены войны”, - отмечает политолог Михаил Виноградов.

“Допускаю, что в Дагестане эмоциональная сопричастность выше, в том числе для демонстрации роли выходцев республики в ходе операции. Отчасти это делается в заочной конкуренции с находящимся на переднем плане в паблике выходцами из Чечни. В других регионах эти данные могут восприниматься более травматично”, - добавляет политолог.

Виноградов считает, что Москва сознательно делегировала главам регионов обязанность сообщать о потерях в войне, которую в России называют “специальной операцией”.

“Я думаю, что есть задача излишне не травмировать граждан совокупными цифрами потерь - поэтому они даются редко и подчас размыто, - говорит эксперт. - С другой стороны, поток потерь сравнительно большой и совсем прятать его не хочется. А интерес к поиску общих цифр есть пока не у многих. Возможно, у губернаторов не было четкой команды о том, как это освещать, и есть относительная автономия”.

В некоторых регионах России отмечаются случаи, когда СМИ, сообщившие о гибели российских военных, затем удаляют свои публикации.

“Собирать информацию о погибших военных не запрещают, но всем изданиям региона, насколько я знаю, сказали, что пока это не пойдет в эфир или в публикации. И не говорят, когда можно будет публиковать. Лично я предполагаю, что никогда”, - сказал Би-би-си на условиях анонимности один из сибирских журналистов.

“Еще и пропаганда соответствующая”

Гробы с российскими военными, погибшими в Украине, приходят не только в регионы России, но и в страны бывшего СССР.

25 марта в Иссык-кульской области Кыргызстана прошли похороны Эгемберди Дорбоева. Мэр Норильска сообщил, что Дорбоев приехал в Красноярский край недавно и жил там с мамой. У молодого человека было российское гражданство и осенью 2021 года его призвали в армию. Он погиб в 19 лет.

В Кыргызстане также похоронили 26-летнего Рустама Зарифулина, заключившего контракт с армией России и погибшего в Украине.

Тела двух российских военных (Саидакбара Саидова и Рамазона Муртазоева), погибших в Украине, похоронили в Таджикистане. А в столице отколовшейся от Грузии Южной Осетии похоронили участвовавшего в боевых действиях российского сержанта Андрея Бакаева.

“Раньше выходцы из некоторых постсоветских стран стремились пойти служить в российскую армию, потому что это был способ получить гражданство России по упрощенной схеме. Теперь таких преференций нет”, - говорит правозащитница Светлана Ганнушкина.

Она добавляет, что для некоторых мигрантов армия может оставаться привлекательным работодателем:

“С Таджикистаном, например у России есть договор о двойном гражданстве. И люди, служившие по призыву в армии Таджикистана, в России также официально считаются отслужившими, а значит, при желании они сразу могут идти на контрактную службу. К нам такие люди не обращались. Но насколько я представляю, для тех, у кого не сложилась иначе судьба и как-то не получилось, например, с образованием, служба в армии может выглядеть привлекательно. А тут еще и пропаганда соответствующая”.

Как считали потери

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие.

Би-би-си основывала свой анализ только на сообщениях, содержащих конкретную информацию о погибшем, включая полное имя и звание и, по возможности, место захоронения.