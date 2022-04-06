Финляндия готова отказаться от российских нефти и газа

По данным издания, переломным моментом стали преступления, совершенные российскими войсками против мирного населения Украины, которые свели на нет любое желание покупать энергию у восточного соседа.

Kauppalehti спросил директора по производству энергии Финского союза энергетической промышленности Яри Костама, что означает прекращение импорта энергии в Финляндию.

Короткий ответ заключается в том, что в Финляндии дела обстоят лучше, чем в любой другой европейской стране, но это означает серьезное изменение торговых потоков.

Финляндия импортировала сырую нефть и нефтепродукты из России на 3,5 миллиарда евро в год.

В феврале Neste объявила, что заменит большую часть российской сырой нефти нефтью из других источников, например, из Северного моря. По данным компании, к началу апреля она заменила около 85% российской нефти.

Около двух третей природного газа, используемого в Финляндии, поступает с восточной границы, а остальная часть – из Эстонии. Финляндия хочет отказаться от российского газа не позднее осени следующего года.

По словам Костама, древесная щепа, используемая для производства тепла из России, может быть заменена отечественной древесиной. Он добавил, что замена российских поставок ядерного топлива также не является проблемой.

В целом Костома считает, что российской энергетике будет найдена успешная замена.