Видео ⟩ Три драки за десять минут устроили хоккеисты из клубов НХЛ

Второй бой устроили Марк Боровецки и Маркус Фолиньо. Но а третья драка произошла после вбрасывания шайбы всё также в первом периоде между тем же Боровецки и игроком «Миннесоты» Николя Делорье. Последнего отправили на скамейку запасных всего в крови.