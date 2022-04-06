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Видео ⟩ Три драки за десять минут устроили хоккеисты из клубов НХЛ

rus.postimees.ee
Три драки за десять минут устроили хоккеисты из клубов НХЛ
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Якоб Миддлтоун, архивное фото.
Якоб Миддлтоун, архивное фото. Фото: David Berding/AFP

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нэшвиллом» и «Миннесотой» произошло сразу три драки, пишет Dixinews. Все потасовки случились в первом периоде.

В первом случае конфликт возник между Якобом Миддлтоуном («Нэшвилл») и Майклом Маккэроном («Миннесота»).

Второй бой устроили Марк Боровецки и Маркус Фолиньо. Но а третья драка произошла после вбрасывания шайбы всё также в первом периоде между тем же Боровецки и игроком «Миннесоты» Николя Делорье. Последнего отправили на скамейку запасных всего в крови.

Стоит отметить, что в этом матче победу одержал «Нэшвилл» со счётом 6:2.

После 69 туров «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Запада, имея в активе 91 очко. «Нэшвилл» идёт на 7 строке с 84 баллами.

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