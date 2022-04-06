Финляндия значительно увеличит оборонные расходы

Финляндия объявила о значительном увеличении военных расходов в связи с военным вторжением России в Украину. "Война в Европе коренным образом изменила нашу среду безопасности", - заявил во вторник, 5 апреля министр обороны Антти Кайкконен.

Дополнительные средства на общую сумму 2,2 млрд евро будут распределены на четыре года, при этом в 2023 году на нужды обороны будет добавлено 788 млн евро, а затем по 408 млн евро в год до 2026 года.

Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией среди европейских стран, ее протяженность составляет около 1300 км. После начала войны, развязанной РФ против Украины, власти в Хельсинки провели несколько встреч с американскими партнерами по вопросам финской обороны и безопасности.