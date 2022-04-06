Ср, 6.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Финляндия значительно увеличит оборонные расходы

Deutsche Welle
Финляндия значительно увеличит оборонные расходы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Флаг Финляндии.
Флаг Финляндии. Фото: Ints Kalnins

На фоне войны России против Украины Финляндия выделит дополнительные 2,2 млрд евро на военные расходы. Война в Европе коренным образом изменила ситуацию с безопасностью, заявили в Хельсинке, пишет Deutsche Welle.

Финляндия объявила о значительном увеличении военных расходов в связи с военным вторжением России в Украину. "Война в Европе коренным образом изменила нашу среду безопасности", - заявил во вторник, 5 апреля министр обороны Антти Кайкконен.

Дополнительные средства на общую сумму 2,2 млрд евро будут распределены на четыре года, при этом в 2023 году на нужды обороны будет добавлено 788 млн евро, а затем по 408 млн евро в год до 2026 года.

Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией среди европейских стран, ее протяженность составляет около 1300 км. После начала войны, развязанной РФ против Украины, власти в Хельсинки провели несколько встреч с американскими партнерами по вопросам финской обороны и безопасности.

Бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб в интервью DW в конце марта заявил, что его страна в ближайшее время может подать заявку на вступление в НАТО. На фоне войны в РФ в Украине в Финляндии произошло кардинальное изменение общественных настроений. Если раньше 50% респондентов были против присоединения, а 20% - за, то теперь 62% - за и 16% - против, отметил он.

Ключевые слова
Наверх