Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил сегодня во время встречи с новым послом Российской Федерации в Эстонии Владимиром Липаевым, что агрессия России против Украины и мира во всем мире и военные преступления, совершенные российскими военными в Украине, крайне негативно сказываются на эстонско-российских отношениях.
Михкельсон - новому послу РФ: за все военные преступления должно последовать наказание
"Эстонско-российские отношения будут в упадке до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины, не выведет свои оккупационные войска с территории суверенной Украины и не возьмет на себя ответственность за грубые нарушения международного права", - сказал Михкельсон. Председатель комиссии по иностранным делам добавил, что одна уже угроза войной и начало агрессии является преступлением против мира в соответствии с принципами ООН.
По словам Михкельсона, недавние чудовищные преступления российских вооруженных сил в Буче и других местах в Украине — не что иное, как попытка уничтожить население Украины.
«Международное сообщество помогает документировать военные преступления, чтобы виновные в этих преступлениях могли предстать перед судом. Вопиющее нарушение международного права не может остаться без ответа», — сказал он.
Рийгикогу неоднократно выражал поддержку украинскому народу и требовал принятия немедленных мер по ограничению способности агрессора к ведению войны, включая введение полного торгового эмбарго.