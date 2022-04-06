Михкельсон - новому послу РФ: за все военные преступления должно последовать наказание

"Эстонско-российские отношения будут в упадке до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины, не выведет свои оккупационные войска с территории суверенной Украины и не возьмет на себя ответственность за грубые нарушения международного права", - сказал Михкельсон. Председатель комиссии по иностранным делам добавил, что одна уже угроза войной и начало агрессии является преступлением против мира в соответствии с принципами ООН.