Кая Каллас: пока Украина не победила, нам нужно принимать более смелые решения, чтобы остановить российскую агрессию

По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия совершила жестокие военные преступления против гражданского населения Бучи и Ирпеня. «Эти преступления не имеют срока давности. Нужно собрать доказательства и cохранить их для судебных процессов. Преступников привлекут к ответственности. К их числу относятся и те российские солдаты, которые выполняют приказы и совершают эти ужасные деяния», - сказала Каллас. «К сожалению, война против Украины и ее жителей продолжается. Усиливаются и ужасные попытки российских властей и государственных СМИ расчеловечить украинцев», - добавила она.

Премьер-министр сказала, что нам нужны еще более решительные шаги, чтобы остановить агрессию России. «Наш главный приориет – доставка Украине дополнительного вооружения и снаряжения. Украине нужна военная помощь, чтобы отбить свои города и освободить людей от российской оккупации и репрессий», - сказала Каллас.

Премьер-министр Каллас отметила, что мы должны добиться того, чтобы агрессия обошлась России еще дороже, полностью изолировать Россию и остановить ее военную машину. «До тех пор, пока Украина не победила, санкции не могут считаться достаточными», - сказала Каллас. По ее словам, на подходе новые санкции со стороны ЕС, в которых учтены и сделанные Эстонией предложения, но мы должны добиться прогресса в части серьезных энергетических санкций. «Мы знаем, что львиная доля средств, из которых финансируется российская военная машина, поступает от продажи нефти и газа, и именно по этой сфере мы должны нанести удар санкциями», - сказала она.

Каллас обсудила со Стёре также необходимость НАТО адаптироваться к изменившейся ситуации с безопасностью и в долгосрочной перспективе укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге альянса. Премьер-министр поблагодарила Норвегию за ее вклад в обеспечение безопасности Балтийского региона. «Норвежские войска сейчас базируются в Литве, и мы будем рады видеть норвежские самолеты в Эмари, охраняющими воздушное пространство Балтии», - сказала Каллас.

Премьер-министры Эстонии и Норвегии также обсудили возможности укрепления сотруднтчества в сфере энергетики. «Мы хотим, чтобы наша окружающая среда была чище, чтобы о ней больше заботились, и здесь ключевую роль играет использование зеленой энергии и отказ от фоссильного топлива», - сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что мы многому можем научиться у Норвегии в области зеленого перехода и зеленой энергетики. «Поэтому я рада, что мы с премьер-министром Стёре решили создать рабочую группу, которая бы составила картину того, что мы уже делаем и что могли бы сделать. Это поможет нам с идеами и видением того, как вывести сотрудничество в области зеленой революции и энергетики на новый уровень», - сказала Каллас.