Галерея ⟩ Перед Рийгикогу собрались протестующие против NETS

Протестующие принесли несколько плакатов, один из них с вопросом: «С каких это пор Эстония стала страной господ и рабов?»

В то же время в зале Рийгикогу состоялось первое чтение NETS.

Цель поправок к NETS и другим законам – сделать решения, связанные с эпидемиями, более предсказуемыми и прозрачными, а также повысить роль Рийгикогу в урегулировании кризисов. Проект устанавливает для этого минимально необходимое правовое регулирование.​