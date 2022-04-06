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Галерея ⟩ Перед Рийгикогу собрались протестующие против NETS

rus.postimees.ee
Перед Рийгикогу собрались протестующие против NETS
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Сегодня на Тоомпеа собралась горстка протестующих против внесения поправок в Закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS), пишет Postimees.

Протестующие принесли несколько плакатов, один из них с вопросом: «С каких это пор Эстония стала страной господ и рабов?»

В то же время в зале Рийгикогу состоялось первое чтение NETS.

Цель поправок к NETS и другим законам – сделать решения, связанные с эпидемиями, более предсказуемыми и прозрачными, а также повысить роль Рийгикогу в урегулировании кризисов. Проект устанавливает для этого минимально необходимое правовое регулирование.​

Изменение NETS также предоставит правительству более ясную основу для действий в условиях эпидемии, включая рекомендации о том, какие меры правительство может принять для борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе, например, обязанность принимать меры предосторожности для инфекционной безопасности, носить защитную маску, обязанность предоставить справку о состоянии здоровья, обязанность провести анализ для выявления особо опасного или опасного инфекционного заболевания.

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