США вводят санкции против двух дочерей Путина

Что известно о дочерях Путина

Старшую дочь Путина, как писал журнал The New Times, зовут Мария Воронцова. Агентство Рейтер в 2015 году сообщало, что она - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии. Также СМИ сообщали, что старшая дочь Путина замужем за бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном и живет в Нидерландах. В марте 2022 года издание Follow The Money удалось связаться с Фаассеном, и он заявил, что никогда не был женат на дочери Путина.