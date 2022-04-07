Спасатель: одни запасаются консервами, другие – черной икрой

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец.

Выдержки из беседы:

– Подготовка населения к чрезвычайным ситуациям идет полным ходом. Чем нужно запастись на черный день?

– Спасательный департамент рекомендует иметь хотя бы на 7 дней минимальный запас еды, воды и лекарств, а также запастись предметами первой необходимости: газовой мини-плитой, емкостями для воды, портативным газовым светильником и радиоприемником с фонариком. Гарантирую, что в течение 7 дней Спасательный департамент придет вам на помощь.

Еще один совет: дружите с соседями! Вместе проще продержаться и дождаться помощи спасателей.

Гражданская оборона держится на четырех столпах: человеке, обществе, самоуправлении и государстве.

– Что нужно положить в тревожный чемоданчик, когда отправляешься в ближайший пункт сбора?

– В первую очередь нужно взять с собой документы, немного наличных денег, мобильный телефон и зарядные устройства к нему же. Можно прихватить с собой и портативное радио, которое одновременно оснащено фонариком и может подавать сигнал тревоги.

– Во сколько может обойтись такой набор?

– Что касается продуктов питания, то пенсионеру, возможно, хватит картошки с мясной консервой, а владелец виллы может захотеть прихватить с собой банку черной икры.

– Вы пришли к нам в студию с брошюрой «Будьте готовы!». К чему нужно быть готовым?

– Будьте готовы к любой чрезвычайной ситуации: отключению электричества, отопления и т.д.

– Как себя вести в случае тревоги?

– Главное – попытаться избежать паники, которая возникает как естественная реакция на звук сирены.

Паника становится основной причиной возникающих проблем. Прокручивайте в голове схемы выхода из квартиры и доведите их до автоматизма.

Когда включается инстинкт самосохранения, действуйте как робот.

Тренировки в таком случае помогают.

– Какие способы оповещения существуют в Эстонии?

– Сирены на предприятиях. Будут также дополнительно устанавливаться оповещающие сирены.

МВД выделяет средства на то, чтобы в ближайшие 1,5 года картографировать месты укрытия и эвакуационные пункты.

Радио, интернет, смс-сообщение – классические способы оповещения.

– Как узнать, где находится ближайший пункт сбора?

– Пока эти адреса мы еще не выдаем. Если что, вам их сообщат с помощью смс или по радио.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем нужно запастись на черный день? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / S.Oliver Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Какими базовыми и специфическими вещами нужно запастись на фоне сложившейся ситуации?

На какое время надо иметь НЗ? Во сколько такой запас может обойтись?

Как себя вести в случае тревоги?

Какие способы оповещения существуют в Эстонии?

Что можно использовать в качестве укрытия?

Как узнать, где находится ближайший пункт сбора?

Будут ли в Эстонии строиться бомбоубежища?