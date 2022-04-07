Спасатель: одни запасаются консервами, другие – черной икрой

Имейте запас минимум на 7 дней и дружите с соседями!
Будьте готовы к отключению электричества и отопления
Картографирование укрытий завершится через 1,5 года
На предприятиях началась подготовка сотрудников к чрезвычайным ситуациям. Чем нужно запастись на черный день? Как узнать, где находится ближайшее укрытие?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец.
Выдержки из беседы:
– Подготовка населения к чрезвычайным ситуациям идет полным ходом. Чем нужно запастись на черный день?
– Спасательный департамент рекомендует иметь хотя бы на 7 дней минимальный запас еды, воды и лекарств, а также запастись предметами первой необходимости: газовой мини-плитой, емкостями для воды, портативным газовым светильником и радиоприемником с фонариком. Гарантирую, что в течение 7 дней Спасательный департамент придет вам на помощь.
Еще один совет: дружите с соседями! Вместе проще продержаться и дождаться помощи спасателей.
Гражданская оборона держится на четырех столпах: человеке, обществе, самоуправлении и государстве.
– Что нужно положить в тревожный чемоданчик, когда отправляешься в ближайший пункт сбора?
– В первую очередь нужно взять с собой документы, немного наличных денег, мобильный телефон и зарядные устройства к нему же. Можно прихватить с собой и портативное радио, которое одновременно оснащено фонариком и может подавать сигнал тревоги.
– Во сколько может обойтись такой набор?
– Что касается продуктов питания, то пенсионеру, возможно, хватит картошки с мясной консервой, а владелец виллы может захотеть прихватить с собой банку черной икры.
– Вы пришли к нам в студию с брошюрой «Будьте готовы!». К чему нужно быть готовым?
– Будьте готовы к любой чрезвычайной ситуации: отключению электричества, отопления и т.д.
– Как себя вести в случае тревоги?
– Главное – попытаться избежать паники, которая возникает как естественная реакция на звук сирены.
Паника становится основной причиной возникающих проблем. Прокручивайте в голове схемы выхода из квартиры и доведите их до автоматизма.
Когда включается инстинкт самосохранения, действуйте как робот.
Тренировки в таком случае помогают.
– Какие способы оповещения существуют в Эстонии?
– Сирены на предприятиях. Будут также дополнительно устанавливаться оповещающие сирены.
МВД выделяет средства на то, чтобы в ближайшие 1,5 года картографировать месты укрытия и эвакуационные пункты.