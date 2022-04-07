На предприятиях началась подготовка сотрудников к чрезвычайным ситуациям. Чем нужно запастись на черный день? Как узнать, где находится ближайшее укрытие?
Студия Postimees: чем нужно запастись на черный день?
14:00
Студия Postimees: чем нужно запастись на черный день?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец. Смотрите интервью в 14:00!
- Какими базовыми и специфическими вещами нужно запастись на фоне сложившейся ситуации?
- На какое время надо иметь НЗ? Во сколько такой запас может обойтись?
- Как себя вести в случае тревоги?
- Какие способы оповещения существуют в Эстонии?
- Что можно использовать в качестве укрытия?
- Как узнать, где находится ближайший пункт сбора?
- Будут ли в Эстонии строиться бомбоубежища?