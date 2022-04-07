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Студия Postimees: чем нужно запастись на черный день?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: чем нужно запастись на черный день?
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На предприятиях началась подготовка сотрудников к чрезвычайным ситуациям. Чем нужно запастись на черный день? Как узнать, где находится ближайшее укрытие?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире инспектор бюро по надзору за безопасностью Спасательного департамента Юрий Маринец. Смотрите интервью в 14:00!

  • Какими базовыми и специфическими вещами нужно запастись на фоне сложившейся ситуации?
  • На какое время надо иметь НЗ? Во сколько такой запас может обойтись?
  • Как себя вести в случае тревоги?
  • Какие способы оповещения существуют в Эстонии?
  • Что можно использовать в качестве укрытия?
  • Как узнать, где находится ближайший пункт сбора?
  • Будут ли в Эстонии строиться бомбоубежища?
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