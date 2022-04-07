Студия Postimees: проявят ли страны ЕС единодушие при принятии пятого пакета санкций в отношении РФ?

- МИД Эстонии на этой неделе вызвал посла РФ в Эстонии Владимира Липаева для передачи ноты, согласно которой Эстония закрывает генконсульство России в Нарве и консульский отдел посольства РФ в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников российских дипмиссий. Такие шаги МИД Эстонии предпринял после публикации страшных материалов о преступлениях российской армии в Буче. Можно ли сказать, что принятые в отношении российских дипмиссий в Эстонии меры на данный момент достаточны? Или Эстония могла бы действовать еще решительнее, по примеру Литвы, которая объявила персоной нон грата посла России?

- Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе выступил перед Советом Безопасности ООН. Он рассказал о военных преступлениях российских войск, совершенных в Буче. Зеленский сказал, что российские военные убивали мирных жителей, издевались над ними и пытали их, и заявил о необходимости создать международный трибунал для России. Также Зеленский призвал к фундаментальной реформе ООН и СБ, сказав, что сейчас право на вето в СБ иногда является правом убивать. При каких условиях реформа ООН могла бы в обозримом будущем стать предметом серьезного обсуждения?

- Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с Владимиром Путиным предложил организовать мирные переговоры с Владимиром Зеленским в Будапеште. Помимо Путина и Зеленского, Орбан, по его собственным словам, пригласил на переговоры Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. По утверждению Орбана, ответ Путина был положительным, но Путин сказал, что для таких переговоров нужны будут «определенные условия». Есть ли на самом деле какие-то условия, на которых Путин пойдет на переговоры с Зеленским, или в действительности такая возможность им даже не рассматривается?